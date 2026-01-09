С краден автомобил: Млад мъж катастрофира в оградата на детска градина в Царево

23-годишен мъж катастрофира с автомобил, който малко преди това е бил иззет от полицията.

Случаят се разиграва в ранните часове в четвъртък, когато в Районното управление в Царево е получено съобщение за самокатастрофирал автомобил в оградата на детска градина "Ален мак" в града, предава "Фокус".

Установено е, че лекият автомобил, с бургаска регистрация, е отнет противозаконно от младежа, който минути по-късно самокатастрофирал.

Мъжът направил пълни самопризнания. По случая е образувано бързо производство.