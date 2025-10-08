България

Затворници ще помагат за почистването на боклука в София

Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев

8 октомври 2025, 11:27
Източник: БТА

Л ишени от свобода с леки присъди ще бъдат включени в почистването на столичния район „Красно село“, който е сред най-засегнатите от кризата с отпадъците в София. Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев пред журналисти. Той участва в кръгла маса „Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност“, която се провежда в столицата.

"Кметът на район „Красно село“ потърси съдействие от нас и ние веднага ще осигурим жива сила – лишени от свобода, които са с леки присъди и живеят в общежития от открит тип, които и без това работят през деня в различни фирми, ще се включат в почистването", обясни министърът.

Той уточни, че затворниците ще работят под надзора на служители от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. По думите му такава практика е прилагана и преди, включително при почистване на речни корита в София.

Георгиев посочи, че е необходима конкретика, а не патетика при решаването на кризата с отпадъците в столицата.

„Кметовете трябва да предлагат решения, а не оправдания. Гражданите не са длъжни сами да си извозват боклука“, каза министърът.

Той коментира и забавянето на обществената поръчка за сметосъбиране в София, като заяви, че изтичащите договори са били известни отдавна.

„По времето на госпожа Фандъкова тя беше предвидила шестмесечно удължаване на сроковете, но не може на 26 март да се обяви нова процедура, когато договорите изтичат на 5 април“, заяви Георгиев.

По думите му Министерството на правосъдието ще окаже пълна подкрепа за справяне с кризата, а политическата подкрепа от най-голямата парламентарна група също е заявена ясно. 

Министърът отказа да коментира политически аспекти около темата и препоръча сигналите за евентуални нарушения да се подават към компетентните органи.

„Всяко твърдение за рекет, изнудване или престъпление трябва да се разследва и да се наказва с цялата строгост на закона“, заяви Георгиев.

Той допълни, че предстои въвеждането на законодателни промени, с които в Наказателния кодекс ще се включат нови състави, свързани с незаконния бизнес с отпадъци.

„Работим с Европол и европейските институции, за да приложим най-добрите практики от Италия, Франция и Обединеното кралство“, каза още министърът.

Източник: Николета Василева/БТА    
Георгиев затворници София боклук
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
