Продължава блокадата на гръцките фермери по границата

Протестите засягат и пътища от републиканската мрежа в Централна и Северна Гърция

9 януари 2026, 09:28
48-часова блокада на граничните преходи към Гърция обявиха гръцките фермери в четвъртък. Заканата е освен на тежкотоварни камиони, да се спира и движението на леките коли в някои интервали. На „Кулата – Промахон“ се образува опашка от камиони, но все пак се пропускаха автомобили. На други пунктове с по-слаб трафик бяха блокирани и те. 

Гръцките фермери започнаха 48-часова блокада на всички гранични пунктове

Към 7:30 ч. сутринта в петък ситуацията на границата с южната ни съседка остава непроменена - трафикът за тирове е спрян. Цветан е един от шофьорите на камиони, които изчакват да бъдат пропуснати. "Стоя и изчаквам. Дойдох на границата 15 минути след като я затвориха в 12 часа в четвъртък. Бях петият камион на опашката. Казаха, че са обявили стачка за 48 часа. Кога ще отворят границата – не знам", споделя той. 

По думите му е прекарал нощта спокойно. "Студено е, но камионите ни са оборудвани с печки. Въпреки това, не е нормално да ни спират по този начин. Има и други начини, според мен, да се постигнат целите на тази стачка. Те само пречат на нас – шофьорите на тежкотоварни камиони", подчерта мъжът пред NOVA.

Гърция блокира границите: Шофьорите да се подготвят за закъснения

Цветан беше категоричен, че гръцките фермери могат да направят протеста си пред парламента в Атина, а не да пречат на трафика по границата.

"Чакането и загубата на товара ще окаже голямо влияние върху нас. Пътувам за Серес. Имах наряд от четвъртък. Можеше да натоварим още преди ден, но се оказа, че няма да се случи", заяви той.

Започна блокадата на границата с Гърция

Протестите на гръцките фермери засягат и пътища от републиканската мрежа в Централна и Северна Гърция, включително района на долината Темпи (между Атина и Солун), Лариса и Тива.

Въпреки блокадите гръцката полиция съобщава, че националната пътна мрежа остава функционална чрез алтернативни маршрути. Движението на тежкотоварни автомобили е напълно спряно, докато за леки коли преминаването е ограничено и контролирано. Полицията насочва трафика към второкласни пътища, но се препоръчва избягване на пътувания, ако не са наложителни, заради опастност от задръствания. 

Граничен кошмар с Гърция: стачка отново блокира всички пунктове

Очаква се по-късно през деня в петък или най-късно в събота блокадите да започнат да се вдигат, след като приключи обявеният 48-часов протест.  Протестиращите са приели покана за среща с премиера на Гърция, насрочена за вторник, 13 януари, като условието е пътищата да останат отворени дотогава.

Фермерите настояват за държавна подкрепа заради високите производствени разходи, забавянето на евросубсидиите и са против търговското споразумение между ЕС и МЕРКОСУР.

