Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца

Иван Таков заяви, че поръчката за чистотата е забавена с повече от година

9 октомври 2025, 10:22
П редседателят на БСП-София и на групата на социалистите в Столичния общински съвет Иван Таков направи остро изявление относно кризата с боклука в София и продължаващите проблеми с извозването на отпадъците в два района на столицата.

„В последните дни всички станаха големи борци срещу мафията. Но какъв борец срещу мафията си, ако на фирмите, от които си недоволен, пак им удължаваш договорите и им даваш още десетки милиони?“, заяви Таков.

Той подчерта, че след изтичането на шестмесечните удължения на договорите, два района на София са буквално зарити в отпадъци.

„Трябваше ли да се стигне дотук? Решението сме го предложили още през 2019 година – създаване на общинско предприятие за почистване на цяла София. Това предложение беше внесено отново и през 2023 година, но бе посрещнато с насмешка“, посочи Таков и показа копие от внесения доклад.

„Закъснели поръчки, липса на пределни цени и криза в управлението“

Социалистът заяви, че поръчката за чистотата е забавена с повече от година, а условията ѝ са направени по начин, който „не поставя пределни цени“ – нещо, което според него поражда сериозни съмнения.

„Общинските съветници не бяха допуснати нито до документацията, нито до процеса. Това буди недоумение и въпроси – защо така и защо точно в този момент?“, коментира Таков.

„Кметът носи пряка отговорност за кризата с боклука“

В изказването си той обвини кмета на София и екипа му в бездействие и лошо управление на процеса по сметосъбиране.

„Кметът е отговорен по закон за управлението на отпадъците в София. Той и неговият екип са направили поръчката. Въпреки нашите призиви още преди година да се започне новата процедура, тя стартира едва през март, когато договорите вече бяха изтекли“, обясни Таков, цитиран от NOVA.

„След два месеца изтичат още 18 договора – какво ще стане тогава?“

Лидерът на социалистите предупреди, че кризата тепърва ще се задълбочи. „След два месеца изтичат и шестмесечните продължения на договорите за още 18 района. Готова ли е Столичната община да поеме и снегопочистването, което предстои? Засега нямаме никакъв отговор“, каза той.

Таков добави, че настоящата ситуация показва липса на стратегическо планиране и управленски капацитет в общината.

„Нашето решение беше ясно още през 2019 година“

„От години настояваме кумуналните услуги да се върнат обратно под управлението на Столичната община. Сега, в ситуация на криза, гласуваме допълнителни 9 милиона лева за общинското дружество – нещо, което предлагаме отдавна“, подчерта Иван Таков.

Той уточни, че тези средства ще позволят закупуване на техника, но ще са нужни седмици, за да може дружеството да започне работа поне в районите „Люлин“ и „Красно село“, където ситуацията е най-тежка.

