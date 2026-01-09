Президентите на Бразилия и Мексико осъдиха атаката на САЩ срещу Венецуела

Л уиз Инасио Лула да Силва, президентът на Бразилия, проведе телефонен разговор с мексиканската си колежка Клаудия Шеинбаум, за да обсъдят ситуацията във Венецуела, съобщи в изявление канцеларията на бразилския президент, предаде Ройтерс.

По време на разговора двамата лидери осъдиха атаката на САЩ срещу Венецуела през уикенда и изразиха желание да сътрудничат с Каракас за установяване на мир, диалог и стабилност в региона, съобщи Бразилия.

В четвъртък, 8 януари, бразилското президентство съобщи, че Лула е провел отделни разговори с канадския премиер Марк Карни и колумбийския президент Густаво Петро, за да обсъдят Венецуела.