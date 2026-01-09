Свят

Експерти съветват: Ходете като пингвини по заледените улици (ВИДЕО)

Пухкавите животни са еволюирали, за да се справят с ледените условия - и е време човечеството да вземе пример от тях

9 януари 2026, 10:39
Източник: iStock

 Националната здравна служба на Великобритания отправи необичаен, но практичен съвет тази седмица за хората, изправени пред заледявания и студ тази седмица - "клатушкайте се като пингвини", за да избегнете подхлъзвания и падания, предаде The Independent

Служители на агенцията демонстрираха подходящата походка в сензационно видео, ходейки с разкрачени крака и изпънати в страни ръце. Пухкавите животни са еволюирали, за да се справят с ледените условия - и е време човечеството да вземе пример от тях.

„Ходенето като пингвин е по-безопасен начин за придвижване при студено време, тъй като може да ви помогне да бъдете по-стабилни и да сведе до минимум риска от загуба на равновесие или подхлъзване по леда“, заявиха от NHSGGC.

Ето няколко съвета как да ходите като пингвин – според експертите от NHS:

  •    Леко се наведете напред и отпуснете коленете си
  •    Леко насочете стъпалата си навън
  •    Дръжте ръцете си отстрани на тялото
  •    Ходете с цяло стъпало, правейки къси крачки
  •    Дръжте центъра на тежестта си над краката

Д-р Емилия Крайтън, директор по обществено здраве в NHSGGC, каза: „Въпреки че може да изглежда глупаво да ходиш или да се клатушкаш като пингвин, алтернативата може да бъде неприятно нараняване или дори престой в болница. Помнете, когато става въпрос за придвижване по лед, пингвините знаят най-добре, така че когато сте навън през следващите няколко дни, пингвинската походка е наистина ефективен начин да се движите, без да падате.“

Съветите идват на фона на обилния снеговалеж и рязък спад в температурата в България, както и появява на така наречения "черен луд" .Лошите метеорологични условия вчера предизвикаха временни затруднения в различни части на страната. Снеговалежи затвориха пътища и блокираха автомобили по републиканската пътна мрежа, а силни ветрове и поледици създадоха предпоставки за инциденти.

Общо 489 снегопочистващи машини обработваха републиканските пътища. Заради поледиците и усложнената пътна обстановка над 80 души пострадаха в столицата, а до 16:00 часа бяха регистрирани 30 катастрофи.

Какво е "черен лед"

Директорът на Областното пътно управление във Велико Търново инженер Венцислав Ангелов обясни в ефира на „Здравей, България", че става въпрос за много тънка, почти невидима ледена покривка върху пътя, която прилича на мокър асфалт, но всъщност е изключително хлъзгава и опасна, защото се забелязва трудно.

Тя води до загуба на сцепление, поднасяне на автомобила и инциденти, особено при завои и спиране. Образува се при температури около нулата, когато влагата върху пътя замръзва.

Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

А за пешеходците е препоръчително да подражават на пингвини по заледените улици. 

Източник: The Independent     
