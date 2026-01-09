Експерти съветват: Ходете като пингвини по заледените улици (ВИДЕО)

Националната здравна служба на Великобритания отправи необичаен, но практичен съвет тази седмица за хората, изправени пред заледявания и студ тази седмица - "клатушкайте се като пингвини", за да избегнете подхлъзвания и падания, предаде The Independent.

Служители на агенцията демонстрираха подходящата походка в сензационно видео, ходейки с разкрачени крака и изпънати в страни ръце. Пухкавите животни са еволюирали, за да се справят с ледените условия - и е време човечеството да вземе пример от тях.



„Ходенето като пингвин е по-безопасен начин за придвижване при студено време, тъй като може да ви помогне да бъдете по-стабилни и да сведе до минимум риска от загуба на равновесие или подхлъзване по леда“, заявиха от NHSGGC.

#NowThatItsWinter you have to walk like a penguin to keep from slipping on ice. pic.twitter.com/zqYKajkHsd — Will.🤪🗽🍺👍 (@Billzilla66) January 8, 2026

Ето няколко съвета как да ходите като пингвин – според експертите от NHS:

Леко се наведете напред и отпуснете коленете си

Леко насочете стъпалата си навън

Дръжте ръцете си отстрани на тялото

Ходете с цяло стъпало, правейки къси крачки

Дръжте центъра на тежестта си над краката

Д-р Емилия Крайтън, директор по обществено здраве в NHSGGC, каза: „Въпреки че може да изглежда глупаво да ходиш или да се клатушкаш като пингвин, алтернативата може да бъде неприятно нараняване или дори престой в болница. Помнете, когато става въпрос за придвижване по лед, пингвините знаят най-добре, така че когато сте навън през следващите няколко дни, пингвинската походка е наистина ефективен начин да се движите, без да падате.“

Съветите идват на фона на обилния снеговалеж и рязък спад в температурата в България, както и появява на така наречения "черен луд" .Лошите метеорологични условия вчера предизвикаха временни затруднения в различни части на страната. Снеговалежи затвориха пътища и блокираха автомобили по републиканската пътна мрежа, а силни ветрове и поледици създадоха предпоставки за инциденти.

Общо 489 снегопочистващи машини обработваха републиканските пътища. Заради поледиците и усложнената пътна обстановка над 80 души пострадаха в столицата, а до 16:00 часа бяха регистрирани 30 катастрофи.

Cold winter weather can make it slippery or icy under-foot.



If you need to head out when snow and ice are forecast, try the penguin technique:



✅ Lean forward so weight rests on front leg

✅ Take short, flat steps

✅ Avoid heavy bags that shift balancehttps://t.co/7bPrpXoh03 pic.twitter.com/s9ioUiYBXW — NHS Fife (@nhsfife) January 7, 2026

Какво е "черен лед"

Директорът на Областното пътно управление във Велико Търново инженер Венцислав Ангелов обясни в ефира на „Здравей, България", че става въпрос за много тънка, почти невидима ледена покривка върху пътя, която прилича на мокър асфалт, но всъщност е изключително хлъзгава и опасна, защото се забелязва трудно.

Тя води до загуба на сцепление, поднасяне на автомобила и инциденти, особено при завои и спиране. Образува се при температури около нулата, когато влагата върху пътя замръзва.

If you need to go outdoors today, the best way to stay safe in icy conditions is to walk like...a penguin! #snow pic.twitter.com/YNRCOiIIna — NHS 24 (@NHS24) February 28, 2018

Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

А за пешеходците е препоръчително да подражават на пингвини по заледените улици.