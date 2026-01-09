Коварен риск "дебне" по пътищата: Какво да правим при "черен лед" (ВИДЕО)

КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници

П ътни експерти апелираха шофьорите да бъдат изключително внимателни след вчерашните обилни снеговалежи и минусови температури. Една от опасностите, които крие лошото време, е образуването на т. нар. "черен лед".

Директорът на Областното пътно управление във Велико Търново инженер Венцислав Ангелов обясни в ефира на „Здравей, България", че става въпрос за много тънка, почти невидима ледена покривка върху пътя, която прилича на мокър асфалт, но всъщност е изключително хлъзгава и опасна, защото се забелязва трудно.

Тя води до загуба на сцепление, поднасяне на автомобила и инциденти, особено при завои и спиране. Образува се при температури около нулата, когато влагата върху пътя замръзва.

„Към момента пътните настилки са опесъчени. Няма затруднения. Следим внимателно северните склонове на Прохода на Републиката, където обикновено се образува черен лед. В Плевенско след спиране на снеговалежа се появиха силни ветрове и имаше навявания”, допълни той.

Съвети за безопасност на пътя

Как да подготвим автомобилите за зимата и как да шофираме без рискове коментира експертът по пътна безопасност Румен Дунев.

Колите трябва да са с гуми, подходящи за зимни условия, трябва да се работи плавно с волана и спирачките, за да не поднася автомобила.

Ако се налага движение по наклон надолу, а улицата е заледена, препоръчва се използването на текстилни вериги за сняг.

Дунев предупреди също за образуването на черен лед, при който сцеплението е почти нулево.

Ако попаднем върху лед, е необходимо да намалим скоростта преди това, за да може да управляваме автомобила успешно.

Спазването на дистанция също е от голямо значение, допълни той.

Скоростта трябва да е съобразена с условията на пътя.