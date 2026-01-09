Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

П ътната обстановка в София е нормална, а движението се извършва при зимни условия. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО).

Слънчев петък – последван от дъжд, сняг и опасни поледици

През нощта екипите, ангажирани с почистването на столицата от сняг, са обработили със смеси против заледяване улици, по които се движи общественият транспорт, както и общинските пътища, които свързват населените места в общината. Опесъчени са и пътищата в Природен парк (ПП) „Витоша“ – „Драгалевци – Алеко“ и „Бояна – Златни мостове“.

В момента продължава избутването на сняг в район „Връбница“ и разпръскването на смеси по вътрешнокварталните улици в районите „Овча купел“ и „Кремиковци“. Екипите ще продължат работата си и през деня.

Градският транспорт изпълнява всички свои маршрути, информираха още от Общината.

Поради опасност от заледяване и появата на т.н черен лед от общинската администрация призоваха пешеходците и шофьорите да бъдат внимателни при своето придвижване в града. Водачите да излизат на пътя само с добре оборудвани за зимата автомобили със зимни гуми и да шофират със съобразена със зимните условия скорост. От Общината напомниха на управителите на търговски обекти и на жилищни сгради да почистят прилежащите части на тротоарите към сградите.

Лошите метеорологични условия вчера предизвикаха временни затруднения в различни части на страната. Снеговалежи затвориха пътища и блокираха автомобили по републиканската пътна мрежа, а силни ветрове и поледици създадоха предпоставки за инциденти. Общо 489 снегопочистващи машини обработваха републиканските пътища. Заради поледиците и усложнената пътна обстановка над 80 души пострадаха в столицата, а до 16:00 часа бяха регистрирани 30 катастрофи.