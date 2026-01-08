България

БСП планира цялостна промяна на имиджа си

Сред основните цели на левицата е да представи смела и различна мечта за бъдещето на България

8 януари 2026, 22:17
17 души са приети в

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници

Задържаха марихуана за 6 млн. евро в камион на

Чейндж бюра или банка: Kолко струва обмяната на евро в България

Държавата отпуска 80 млн. лева на общините за превантивни мерки срещу природни бедствия

МОН готви сериозна промяна в матурата по математика след 7. клас

Шофьор размаха бухалка на оживен столичен булевард

С толичната организация на БСП проведе заседание, на което е приета декларация с 4 точки, научи NOVA.

Социалистите искат провеждане на конгрес, след който БСП да покаже нов облик. Сред задачите е левицата да консолидира своя актив, както и да представи различна и смела мечта за бъдещето на България. За да се случи това, смятат от Градската организация, е нужно на конгреса да бъдат поставени няколко задачи.

24 души от изпълнителното бюро на БСП подават оставка, само Зафиров остава

На първо място БСП - ОЛ трябва да направи анализ на участието на партията в 51-то Народното събрание както и в управлението.

На второ място поставят приемането на предизборна платформа и насоки пред партията. Сред точките в декларацията стои и избор на председател на НС на БСП. На събранието тази вечер не е имало изрично искане за оставката на Атанас Зафиров като председател на партията. 

Източник: NOVA    
БСП
Язовир „Ивайловград“ преля

Внезапно почина финансистът Андрей Пръмов

Ескалация между Минесота и федералните власти в САЩ след убийството на Гуд

Зеленски би тревога в Украйна: Чака масиран удар от Русия тази вечер

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Преди 17 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Преди 16 часа
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Преди 17 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Преди 17 часа

Ванс: Европа да вземе думите на Тръмп за Гренландия сериозно

Свят Преди 35 минути

Ако не, „САЩ ще трябва да предприемат нещо по въпроса“

Сенатът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Практически няма възможност тя да стане част от законодателството на САЩ

Аварии оставиха голяма част от София без парно и топла вода

България Преди 5 часа

В „Люлин“ 3,4,5 и 6 няма парно и топла вода от вчера вечерта

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Свят Преди 6 часа

Това го е накарало да поиска помощ от турската брегова охрана

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Свят Преди 6 часа

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Любопитно Преди 6 часа

Принцът и принцесата на Уелс са съвместни покровители на NHS Charities Together и прекараха време в разговори със здравните работници за натиска, пред който са изправени по време на зимния вирусен сезон

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Свят Преди 7 часа

Оксана Баюл представя родната си Украйна на Зимните олимпийски игри в Лилехамер през 1994 г., където печели злато в индивидуалната програма по фигурно пързаляне като 16-годишна

Ескалация, какво става в Иран, ще падне ли режимът

Свят Преди 7 часа

Пахлави призова полицията и армията да се обърнат срещу режима

Предадоха на съд обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

България Преди 7 часа

Разследването е довършено под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново

Забраниха движението от Троянския проход до хижа „Дерменка“

България Преди 7 часа

Забраната ще важи до 15 май

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Свят Преди 7 часа

Метеорологичните условия също създават проблеми за енергоснабдяването на Украйна

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Любопитно Преди 7 часа

Ако Доналд Тръмп иска Гренландия, а Дания продължава да отказва да му я предостави, тогава може би проблемът не е в стратегията, а във въображението

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

България Преди 7 часа

Лагард добави, че българските евромонети са влезли в обращение на 1 януари, включително монетата от 1 евро, на която е изобразен свети Иван Рилски,

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

България Преди 7 часа

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Любопитно Преди 7 часа

Смъртта на Джон Едуард Джоунс в пещерата Нъти Пъти в Юта остава един от най-страшните пещерни инциденти, регистрирани някога

Дженифър Гарнър говори за "тежкия" развод с Бен Афлек

Любопитно Преди 8 часа

"Действителното разпадане на семейството беше трудно. Загубата на истинско партньорство и приятелство беше трудно", сподели Гарнър

Всичко от днес

