Полиция застреля въоръжен мъж в болница в Бруклин

Мъжът се бил барикадирал в стаята с още двама души

9 януари 2026, 09:12
Полиция застреля въоръжен мъж в болница в Бруклин
П олицията в Ню Йорк простреля смъртоносно мъж, въоръжен с остър предмет, който се беше барикадирал в стая в болница в Бруклин, информира Асошиейтед прес. 

Инцидентът е станал в болница в Бруклин, съобщи помощник-началникът Чарлз Минч. 

Пристигналите на място полицаи са се натъкнали на мъж, въоръжен с остър предмет, в стая, оцапана с кръв, на осмия етаж на болницата, която се намира в квартал Парк Слоуп в Бруклин. 

Минч каза, че мъжът се бил барикадирал в стаята с още двама души – по-възрастен пациент и охранител на болницата – и заплашвал да нарани себе си и другите. 

В продължение на повече от три минути полицаите многократно  заповядвали на мъжа да пусне острието и да отвори вратата, но той отказал, каза Минч. 

Полицаите използвали електрошокове, за да опитат да усмирят мъжа, но без успех, добави той. След това са опитали да разбият вратата с ритници, но мъжът я е държал затворена. 

След като вторият опит с електрошока също се е провалил, мъжът се е нахвърлил върху полицаите с острието, което ги е накарало да открият огън, каза Минч. 

Минч не идентифицира мъжа, освен че каза, че е бил приет като пациент предния ден. Камерите на полицаите са заснели инцидента, добави той.

"Тази ситуация можеше да се развие по съвсем различен начин", каза Минч.

Отделът публикува и снимка на окървавено "самоделно" оръжие в социалните медии.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
