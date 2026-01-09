Полиция застреля въоръжен мъж в болница в Бруклин

П олицията в Ню Йорк простреля смъртоносно мъж, въоръжен с остър предмет, който се беше барикадирал в стая в болница в Бруклин, информира Асошиейтед прес.

Инцидентът е станал в болница в Бруклин, съобщи помощник-началникът Чарлз Минч.

Пристигналите на място полицаи са се натъкнали на мъж, въоръжен с остър предмет, в стая, оцапана с кръв, на осмия етаж на болницата, която се намира в квартал Парк Слоуп в Бруклин.

Минч каза, че мъжът се бил барикадирал в стаята с още двама души – по-възрастен пациент и охранител на болницата – и заплашвал да нарани себе си и другите.

В продължение на повече от три минути полицаите многократно заповядвали на мъжа да пусне острието и да отвори вратата, но той отказал, каза Минч.

Полицаите използвали електрошокове, за да опитат да усмирят мъжа, но без успех, добави той. След това са опитали да разбият вратата с ритници, но мъжът я е държал затворена.

След като вторият опит с електрошока също се е провалил, мъжът се е нахвърлил върху полицаите с острието, което ги е накарало да открият огън, каза Минч.

Минч не идентифицира мъжа, освен че каза, че е бил приет като пациент предния ден. Камерите на полицаите са заснели инцидента, добави той.

"Тази ситуация можеше да се развие по съвсем различен начин", каза Минч.

Отделът публикува и снимка на окървавено "самоделно" оръжие в социалните медии.