Броят на държавните служители в САЩ спадна до десетилетен минимум

След като пое поста през януари 2025 г., президентът Доналд Тръмп стартира кампания за съкращаване на цивилните федерални служители, които според него бяха прекалено многобройни и неефективни

9 януари 2026, 09:25
Броят на държавните служители в САЩ спадна до десетилетен минимум
Б роят на държавните служители в САЩ спадна до най-ниското ниво от поне десетилетие, показват правителствени данни,  след като администрацията на президента Доналд Тръмп уволни десетки хиляди работници, съобщи Ройтерс.

Американското правителство наема 2,1 милиона работници, сочат статистически данни на Службата за управление на персонала. Приблизително 2,3 милиона души са работили за американското правителство в края на администрацията на президента Джо Байдън.

След като пое поста през януари 2025 г., президентът Доналд Тръмп стартира кампания за съкращаване на цивилните федерални служители, които според него бяха прекалено многобройни и неефективни. Според статистиката, кампанията изглежда е била успешна, отбелязва Ройтерс.

