Васил Терзиев по казуса със сметопочистването в София: Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедност

„Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост“, посочи той

7 октомври 2025, 12:20
Т ази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедност, написа кметът на София  Васил Терзиев във Фейсбук по повод казуса със сметопочистването в София.

„Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост“, посочи той.

Кметът посочи, че е избрал да не позволи хората, които десетилетия тъпчат града и държавата, да успеят да извият ръцете на софиянци и сега. „Не защото съм герой, а защото всеки от нас трябва да намери куража да каже „стига“, посочи още той.

Терзиев отбеляза, че е обнадежден, защото вижда как София се събужда. По негови думи е вижда мобилизацията сред доброволците и гражданите. Хората виждат, чуват и разбират какво се случва, посочи той.

Като най- голяма болка столичният кмет описва забравата на това какво означава да сме общество, което си помага и работи заедно не само в криза. Последните дни ми дават надежда, че това чувство се връща, каза той.

Терзиев добави още, че противникът не е толкова силен, колкото изглежда. По негови думи той просто разчита да сме разединени, уплашени и обезверени. Но когато ние се събудим, когато говорим и действаме заедно, той губи силата си мигновено, допълни кметът.

Днес имаме избор – да се откажем и да позволим на страха, апатията и безверието да ни смачкат отново, или да изберем да бъдем граждани, които вярват, че промяната започва от нас самите, завършва Терзиев. По думите на кмета няма значение дали сме леви или десни, богати или бедни, проевропейци или по-скептични – важно е, че всички искаме да живеем в нормален, честен и свободен град.

Една София. Един народ. Един избор – да не се предаваме, каза той.

Столична община въведе кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село" от 5 октомври 2025 г.  В края на септември Терзиев съобщи за натиск, саботажи и опити да се запази статуквото при обществените поръчки за сметопочистване в София преди отварянето на нови ценови оферти. 

