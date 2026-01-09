Свят

Ванс защити служителя, застрелял жена в Минесота

"Сигурен съм, че тя е нарушила закона", каза Ванс

9 януари 2026, 09:12
П о-малко от 24 часа след като федерален имиграционен служител застреля 37-годишна майка в Минесота, вицепрезидентът на САЩ Джей ди Ванс ce застъпи за замесения офицер, обвини убитата жена и заяви, че инцидентът трябва да бъде политически тест преди междинните избори през 2026 г., предаде Ройтерс.

В  Белия дом Ванс нарече случилото се "трагедия", но се изказа в защита на служителя, който беше сред 2000-те федерални служители, изпратени от администрацията на Тръмп в района на Минеаполис тази седмица. Вицепрезидентът използва и социалните мрежи, за да постави под въпрос готовността на политиците от Демократическата партия  да подкрепят правоприлагащите органи, което е ясен партиен ход от страна на човек, широко считан за потенциален кандидат за президентските избори след две години, посочва Ройтерс.

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Стрелбата в сряда беше заснета в няколко видеоклипа, публикувани онлайн, което предизвика бурни и противоречиви коментари – често по партийни линия – за това как служител на Американската имиграционна и митническа служба е реагирал на действията на шофьорката, която беше убита.

В началото американският президент Доналд Тръмп също публикува подкрепата си за федералния агент и обвини шофьорката, но внезапно Белият дом обяви, че Ванс ще отговори на въпроси на репортерите.

"Атакувайте мен, атакувайте президента на Съединените щати. Не атакувайте нашите правоприлагащи органи", каза Ванс.

Починалата беше идентифицирана като Рене Никол Гуд, американска гражданка.

След като изгледа видеозаписите, Ванс обвини единствено шофьорката. "Сигурен съм, че тя е нарушила закона", каза Ванс, когато репортер го попита за анализа му. "Сигурен съм, че служителят е имал всички основания да смята, че е изложен на сериозна опасност от нараняване или дори за живота си."

Източник: БТА, Пламен Йотински    
