Правосъдният министър поиска от Терзиев списък с всичко необходимо за София

П равосъдният министър Георги Георгиев съобщи, че е разговарял със столичния кмет Васил Терзиев и по-късно в четвъртък ще се срещнат лично, за да потърсят бързо решение на кризата с изхвърлянето на отпадъци в столицата.

„Очаквам от него списък с всичко необходимо за София, за да бъде осигурено от държавата в спешен порядък“, написа министърът във Facebook.

„Тази сутрин разговарях с кмета на София Васил Терзиев, за да направим организация за помощ от държавата за овладяване на кризата с почистването в „Люлин“ и „Красно село“. По-късно днес ще се видим, за да изчистим всички детайли, така че в най-кратък срок да нормализираме извозването на битовия отпадък“, допълни Георгиев.

Пo думите му първите екипи с лишени от свобода вече са на терен и помагат за почистването на район „Красно село“.

„Задачата им от кмета на района г-жа Николаева е да събират едрогабаритни отпадъци, натрупани до контейнерите. Организираме екипи, които да помогнат и на район „Люлин“, обяви Георгиев.

Министърът благодари на лишените от свобода, които доброволно са се включили, както и на служителите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за организацията и присъствието на терен.