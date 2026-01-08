КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници

Е кипи на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършват проверки на място в офиси на фирми в рамките на разследване за евентуален картел при обществени поръчки за доставка на храна в болници, съобщиха от пресцентъра на регулатора.

КЗК с проверки заради съмнения за договорки между търговските вериги

Проверките се извършват със съдействието на служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР, след получено съдебно разрешение от Административен съд - София област, уточняват от КЗК.

По информация на пресцентъра на комисията, проверките са част от производство за установяване на евентуално нарушение на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, свързано със забранено споразумение за манипулиране на процедури по обществени поръчки с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна по различни диети за болнично хранене“.

КЗК инспектира офисите на две фирми

Производството е образувано след сигнал, постъпил на 2 октомври 2025 г. в КЗК от народния представител Васил Пандов. В сигнала се изразяват съмнения за манипулиране на обществени поръчки за храна за лечебни заведения от страна на дружествата „Мастър-пик“ ЕАД, „Болкан мийл“ ЕООД и „Парти фууд“ АД, посочват от антимонополния орган.

От комисията допълват, че предвид възможната сериозна обществена вреда и тежките социални последици, включително риск от влошено качество на болничната храна и нарушаване правата на пациентите, веднага след получаването на сигнала е започнало предварително проучване. В рамките му са разгледани всички обществени поръчки за доставка на болнична храна на територията на София за периода 2022 - 2025 г., в които дружествата са участвали като конкуренти.

Шефът на КЗК: В обществените поръчки може да има картел

По данни на КЗК в хода на предварителното проучване са установени достатъчно индикации за възможно забранено споразумение под формата на тръжни манипулации, включително „разпределяне на пазари“, както и използване на т.нар. „оферти за прикритие“, с цел създаване на привидна конкуренция.

Събраните при проверките на място преки и косвени доказателства ще бъдат приобщени към материалите по преписката. От пресцентъра на КЗК уточняват, че при внезапни проверки служителите на комисията имат правомощия да преглеждат и изземват документи и записи, независимо от носителя, включително чрез използване на специализирана техника за анализ на цифрова информация.

КЗК с мащабно проучване за цените на храните

След приключване на процесуалните действия Комисията за защита на конкуренцията ще се произнесе в рамките на законоустановената си компетентност, съобщиха още от пресцентъра на регулатора.

На брифинг Жельо Бойчев от КЗК обясни, че става дума за предварително уговаряне на цени и изкривяване на конкуренцията.

"Имаме достатъчно доказателства за картел, проверяваме адреси на три фирми. Разследваме доставките на по-голяма част от столичните лечебни заведения. При доказани нарушения, ще санкционираме с проценти от оборота на фирмите. Сред щетите за пациентите е и качеството на храната, но има съмнения и за предварително разпределение на пазара, ощетяват се и публични средства. Милиони са се разпределяли по този начин", посочи Бойчев.