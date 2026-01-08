България

КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници

Разследва се дали има забранено споразумение с цел манипулиране на процедури по обществени поръчки

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

Задържаха марихуана за 6 млн. евро в камион на

Чейндж бюра или банка: Kолко струва обмяната на евро в България

Държавата отпуска 80 млн. лева на общините за превантивни мерки срещу природни бедствия

МОН готви сериозна промяна в матурата по математика след 7. клас

Шофьор размаха бухалка на оживен столичен булевард

Такса

Изкоп в Равда остави хора без ток и канализация от декември

Е кипи на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършват проверки на място в офиси на фирми в рамките на разследване за евентуален картел при обществени поръчки за доставка на храна в болници, съобщиха от пресцентъра на регулатора.

КЗК с проверки заради съмнения за договорки между търговските вериги

Проверките се извършват със съдействието на служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР, след получено съдебно разрешение от Административен съд - София област, уточняват от КЗК.

По информация на пресцентъра на комисията, проверките са част от производство за установяване на евентуално нарушение на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, свързано със забранено споразумение за манипулиране на процедури по обществени поръчки с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна по различни диети за болнично хранене“.

КЗК инспектира офисите на две фирми

Производството е образувано след сигнал, постъпил на 2 октомври 2025 г. в КЗК от народния представител Васил Пандов. В сигнала се изразяват съмнения за манипулиране на обществени поръчки за храна за лечебни заведения от страна на дружествата „Мастър-пик“ ЕАД, „Болкан мийл“ ЕООД и „Парти фууд“ АД, посочват от антимонополния орган.

От комисията допълват, че предвид възможната сериозна обществена вреда и тежките социални последици, включително риск от влошено качество на болничната храна и нарушаване правата на пациентите, веднага след получаването на сигнала е започнало предварително проучване. В рамките му са разгледани всички обществени поръчки за доставка на болнична храна на територията на София за периода 2022 - 2025 г., в които дружествата са участвали като конкуренти.

Шефът на КЗК: В обществените поръчки може да има картел

По данни на КЗК в хода на предварителното проучване са установени достатъчно индикации за възможно забранено споразумение под формата на тръжни манипулации, включително „разпределяне на пазари“, както и използване на т.нар. „оферти за прикритие“, с цел създаване на привидна конкуренция.

Събраните при проверките на място преки и косвени доказателства ще бъдат приобщени към материалите по преписката. От пресцентъра на КЗК уточняват, че при внезапни проверки служителите на комисията имат правомощия да преглеждат и изземват документи и записи, независимо от носителя, включително чрез използване на специализирана техника за анализ на цифрова информация.

КЗК с мащабно проучване за цените на храните

След приключване на процесуалните действия Комисията за защита на конкуренцията ще се произнесе в рамките на законоустановената си компетентност, съобщиха още от пресцентъра на регулатора.

На брифинг Жельо Бойчев от КЗК обясни, че става дума за предварително уговаряне на цени и изкривяване на конкуренцията.

"Имаме достатъчно доказателства за картел, проверяваме адреси на три фирми. Разследваме доставките на по-голяма част от столичните лечебни заведения. При доказани нарушения, ще санкционираме с проценти от оборота на фирмите. Сред щетите за пациентите е и качеството на храната, но има съмнения и за предварително разпределение на пазара, ощетяват се и публични средства. Милиони са се разпределяли по този начин", посочи Бойчев. 

 

Източник: БТА/Женя Илчева    
кзк проверки болници храни доставки картел
Пребиха до смърт мъж на автобусна спирка в Кърджалийско

Какво каза Тръмп в двучасово интервю, прекъснато от обаждане на президента на Колумбия

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

„Най-възрастният мъж в света“ почина часове след 121-ия си рожден ден

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

Гответе се за сериозен скок на „Гражданска отговорност“

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Свят Преди 22 минути

Огънят е избухнал около 6:00 часа в четвъртък сутрин

<p>ChatGPT официално влиза в ролята на здравен консултант</p>

Технологии Преди 23 минути

OpenAI казва, че голяма част от потребителите използват ChatGPT за здравни съвети. Затова компанията направи новата услуга ChatGPT Health, която ще може да работи с реалните здравни данни на хората, за да им дава конкретни насоки какво да правят

Омбудсманът настоя планът за управление на природен парк „Витоша“ да бъде преразгледан

България Преди 43 минути

Велислава Делчева е сезирала министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов и директора на Дирекция на Природен парк „Витоша“ Севдалина Димитрова

Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп

Свят Преди 1 час

Най-възрастният президент, встъпил в длъжност, е преследван от въпроси относно скорошни посещения при лекари, синини по ръцете му и дали е заспал по време на публични събития

Нови диетични насоки на САЩ: Повече червено месо, по-малко пържено

Любопитно Преди 1 час

Информационен лист, публикуван от администрацията на Тръмп, го нарича „най-значителното пренастройване на федералната хранителна политика от десетилетия“

ЕЦБ: Еврозоната се намира в ситуация на ценова стабилност

Пари Преди 1 час

Очаква се нивата на инфлация да останат около целта от 2%

Защо Чехия не приема еврото?

Свят Преди 1 час

Чехия също има ангажимент да приеме еврото още от 2004 година, когато страната се присъедини към ЕС

България и светът: Избори ще решат бъдещето на над 40 държави

България Преди 1 час

Предстоят президентски, парламентарни и общи избори, които ще оформят управлението на близо една пета от световното население, вътрешната политика, икономика и глобални съюзи

В открито море: Служител на американската брегова охрана наблюдава с бинокъл танкера „Маринера“ (по-рано „Бела 1“), заснет в открито море. Американските власти съобщиха, че корабът е задържан за нарушения на американските санкции, след като е бил прехванат в Северния Атлантик от катера USCGC Munro по силата на федерална заповед

Пререгистриран под руски флаг, следен от Великобритания, задържан от САЩ: Защо един ръждясал танкер в Атлантика предизвика толкова голям интерес?

Свят Преди 2 часа

Корабът е заподозрян, че е част от т.нар. сенчест флот, заобикалящ западните санкции. На борда му няма петрол – но дали не е превозвал руски оръжия?

Адът в новогодишната нощ: Собственичката на бара, където загинаха 40 души, бягала с касов апарат, докато хората изгаряли

Свят Преди 2 часа

40-годишната Джесика Морети е разследвана за непредумишлено убийство

„Вече играеш… Стоичков“ започва тази неделя

Любопитно Преди 2 часа

Актьорът Александър Димов е първият гост в журито на риалити формата

Астролозите предупреждават: Големи промени за 3 зодии през януари 2026

Любопитно Преди 2 часа

Според астролози процеси и събития, задвижени още в края на миналата година, сега излизат на преден план и започват да дават реални резултати

Какво са снежните валяци и как природата сама ги създава

Любопитно Преди 3 часа

Снежните валяци са рядко природно явление, при което при точно определени условия – мокър сняг, заледена повърхност и поривист вятър – вятърът сам оформя търкалящи се снежни топки, които нарастват с движението си

<p>&quot;Това са глупости&quot;: Сблъсък на версии след убийството на жена от имиграционните служби в САЩ</p>

Свят Преди 3 часа

Напрежението в града е високо през последните дни поради разполагането на служители на ICE по улиците

Лед, студ и сняг: Пътната обстановка в страната е затруднена (ОБЗОР)

България Преди 3 часа

В София и над 20 други области има обилен снеговалеж, за които НИМХ обяви жълт и оранжев код за опасно време, доведе до мокри и заледени пътни настилки, затруднен градски транспорт и призиви от властите за изключително внимание

Снимката е илюстративна

Почина Шон Суейзи – по-малкият брат на Патрик Суейзи

Свят Преди 3 часа

Смъртта на Шон настъпва малко повече от 16 години след кончината на неговия известен брат Патрик, който почина от рак на панкреаса през септември 2009 г.

