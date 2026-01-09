Ким Чен-ун обеща безусловна подкрепа на Путин

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун е заявил в писмо до руския президент Владимир Путин, че ще подкрепя политиката му безусловно и постоянно, съобщи севернокорейската агенция КЦТА, предаде Ройтерс.
- Във видеото: Северна Корея с парад за посрещане на войници, завърнали се от Украйна
Ким Чен-ун с послание към Путин: Северна Корея е непобедим другар по оръжие с Русия (ВИДЕО)
"Ще уважавам безусловно и ще подкрепям безусловно всички ваши политики и решения и съм готов да бъда винаги с вас в името на вас и вашата Русия", заяви Ким в писмо до Путин, съобщи KЦТА.
North Korean leader Kim Jong Un has sent a reply letter to Russian President Vladimir Putin, in which he pledged to continue cooperation between Russia and the North Korea across various areas, the KCNA reported:https://t.co/U84OXf6UaL pic.twitter.com/tk5T4Ev4Wt— TASS (@tassagency_en) January 9, 2026
"Този избор ще бъде постоянен и траен."
Ким Чен Ун и поздравът му към Путин, който притесни света
Писмото на Ким е отговор на писмо, изпратено по-рано от Путин, съобщи севернокорейската агенция.