Ким Чен-ун обеща безусловна подкрепа на Путин

"Ще уважавам безусловно и ще подкрепям безусловно всички ваши политики и решения и съм готов да бъда винаги с вас в името на вас и вашата Русия", заяви Ким в писмо до Путин

9 януари 2026, 09:33
Ски скачачите и техният "неочакван коз" срещу амбициите на Тръмп за Гренландия
Продължава блокадата на гръцките фермери по границата
Ванс защити служителя, застрелял жена в Минесота
Русия удари Украйна с "Орешник" в отговор на атаката срещу резиденцията на Путин
Агенти на митническата и гранична служба на САЩ простреляха двама души в Портланд
Мачадо от Венецуела пристига следващата седмица във Вашингтон
Тръмп: САЩ ще започнат да нанасят удари по суша срещу наркокартелите
Огромни протести в Иран: Властта спря интернета (ВИДЕО)

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун е заявил в писмо до руския президент Владимир Путин, че ще подкрепя политиката му безусловно и постоянно, съобщи севернокорейската агенция КЦТА, предаде Ройтерс.

"Ще уважавам безусловно и ще подкрепям безусловно всички ваши политики и решения и съм готов да бъда винаги с вас в името на вас и вашата Русия", заяви Ким в писмо до Путин, съобщи KЦТА.

"Този избор ще бъде постоянен и траен."

Писмото на Ким е отговор на писмо, изпратено по-рано от Путин, съобщи севернокорейската агенция.

Източник: Пламен Йотински, БТА    
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

