Росен Желязков: Държавата ще се намеси с техника за боклука в София

"Боклукът няма политически цвят и от него не могат да се извадят каквито и да е политически положителни резултати", каза Желязков

9 октомври 2025, 14:58
Росен Желязков: Държавата ще се намеси с техника за боклука в София
П редложихме на Столична община, ако бъде поискано, държавата да се намеси с техника и с решение за преодоляване на кризата с отпадъците, заяви премиерът Росен Желязков след среща с кмета на София Васил Терзиев.

"Боклукът няма политически цвят и от него не могат да се извадят каквито и да е политически положителни резултати", каза Желязков. "Боклукът е замърсяване, а замърсяването води и до такова на политическата среда", допълни той. Премиерът каза, че е предложил помощ за преодоляване на моментната ситуация. Кметът Терзиев го е уверил, че има виждане по въпроса и че може да се справи със ситуацията.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев е определен за координатор при необходимост за осигуряване на ресурси, ако Столичната община поиска от държавата конкретно решение, информира Желязков. Той адмирира готовността и желанието на Столична община да се справи с проблема. Много ясно заявяваме, че държавата ще участва под формата на необходимото сътрудничество за това този проблем да бъде решен, каза Росен Желязков.

По-рано днес Столичният общински съвет прие доклад на кмета на София Васил Терзиев, с който се дава съгласие общинското дружество "Софекострой" ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за справяне с кризата с отпадъците в столицата. Докладът беше приет единодушно. 

От 4 октомври в столичните райони "Люлин" и "Красно село" влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането, след като Общината отказа да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка за сметопочистване.

Столичната община не може да се справи сама с проблема с отпадъците. Нуждаем се от държава, която работи, и от институции, които действат своевременно, предвидимо и смело, каза по-рано днес кметът на София Васил Терзиев. 

Източник: София Господинова/БТА    
