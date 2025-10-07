МВР категорично отхвърля "политическите" спекулации за запалените камиони в София

П ресцентърът на МВР излезе с позиция днес, 7 октомви, във връзка със случая от месец юли, когато в 03.10 часа сутринта на 29-ти, пожар засегна 4 товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера на паркинг на ул. Околовръстен път в София.

Тази сутрин от пресцентъра на МВР реагираха във връзка "с опитите за политически спекулации, направени от страна на общински съветник от София: Категорично не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укрива или не работи по случай "със запалени камиони в София в края на юли".

На 29 юли около 03.10 часа в столичното Осмо РУ е получен сигнал за горящи камиони на ул. Околовръстен път. Изпратени са екипи на полицията, както и на СДПБЗН, потушен е огънят, от който са засегнати 4 товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера. Камионите са били на паркинг, стопанисван от фирма, помещаваща се на адреса. Изгорели са кабините и гумите на автомобилите. На паркинга през нощта е имало жива охрана, но служителят не е чул, когато са запалени камионите.

Извършен е оглед в присъствието на експерт при СДПБЗН. Своевременно е образувано досъдебно производство по описа на Осмо РУ по чл. 330, ал. 1 от НК. Иззети са веществени доказателства.

Според събраната първоначална информация, по данни на собственика на фирмата, чиито са камионите, той лично е познавал собствениците на паркинга, като и друг път е паркирал автомобили там. Не е съобщил за конфликти или неуредени финансови отношения.

Установени са камери за видеонаблюдение, записите са прегледани. Разпитани са свидетели. Работата по установяване на извършителите на деянието продължава.

В информационния бюлетин на МВР се публикува информация за по-характерни разкрити или извършени през денонощието престъпления на територията на цялата страна, с акцент върху случаите с жертви или пострадали. При образувано досъдебно производство не се съобщават подробности по хода на разследването, а информация се огласява съгласувано с компетентната прокуратура, заявява пресцентърът на МВР.

От там призовават да не се спекулира с работата на полицейските служители за обслужването на политически тези и цели, за да не се възпрепятстват действията по текущи разследвания.

Гражданите, които разполагат с информация или данни, свързани с разследването, могат да го подпомогнат, като ги предоставят в СДВР или прокуратурата.

Вчера, в разгара на кризата с боклука в "Красно село" и Люлин", зам.-кметът по екология Надежда Бобчева изрази надежда, че МВР и компетентните органи работят по случая с камионите, които били в България, за да бъдат регистрирани.