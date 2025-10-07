България

МВР категорично отхвърля "политическите" спекулации за запалените камиони в София

Категорично не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укрива или не работи по случай "със запалени камиони в София в края на юли", отговориха от министерството

7 октомври 2025, 12:30
МВР категорично отхвърля "политическите" спекулации за запалените камиони в София
Източник: iStock

П ресцентърът на МВР излезе с позиция днес, 7 октомви, във връзка със случая от месец юли, когато в 03.10 часа сутринта на 29-ти, пожар засегна 4 товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера на паркинг на ул. Околовръстен път в София. 

Тази сутрин от пресцентъра на МВР реагираха във връзка "с опитите за политически спекулации, направени от страна на общински съветник от София: Категорично не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укрива или не работи по случай "със запалени камиони в София в края на юли".

На 29 юли около 03.10 часа в столичното Осмо РУ е получен сигнал за горящи камиони на ул. Околовръстен път. Изпратени са екипи на полицията, както и на СДПБЗН, потушен е огънят, от който са засегнати 4 товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера. Камионите са били на паркинг, стопанисван от фирма, помещаваща се на адреса. Изгорели са кабините и гумите на автомобилите. На паркинга през нощта е имало жива охрана, но служителят не е чул, когато са запалени камионите.

Извършен е оглед в присъствието на експерт при СДПБЗН. Своевременно е образувано досъдебно производство по описа на Осмо РУ по чл. 330, ал. 1 от НК. Иззети са веществени доказателства.

Според събраната първоначална информация, по данни на собственика на фирмата, чиито са камионите, той лично е познавал собствениците на паркинга, като и друг път е паркирал автомобили там. Не е съобщил за конфликти или неуредени финансови отношения.

Установени са камери за видеонаблюдение, записите са прегледани. Разпитани са свидетели. Работата по установяване на извършителите на деянието продължава.

В информационния бюлетин на МВР се публикува информация за по-характерни разкрити или извършени през денонощието престъпления на територията на цялата страна, с акцент върху случаите с жертви или пострадали. При образувано досъдебно производство не се съобщават подробности по хода на разследването, а информация се огласява съгласувано с компетентната прокуратура, заявява пресцентърът на МВР.

От там призовават да не се спекулира с работата на полицейските служители за обслужването на политически тези и цели, за да не се възпрепятстват действията по текущи разследвания.

Гражданите, които разполагат с информация или данни, свързани с разследването, могат да го подпомогнат, като ги предоставят в СДВР или прокуратурата.

Вчера, в разгара на кризата с боклука в "Красно село" и Люлин", зам.-кметът по екология Надежда Бобчева изрази надежда, че МВР и компетентните органи работят по случая с камионите, които били в България, за да бъдат регистрирани.

Източник: БГНЕС    
Пожар на камиони МВР София Разследване Отпадъци Турски камиони Политически спекулации Досъдебно производство Околовръстен път СДВР
Последвайте ни

По темата

Морският курорт Лозенец се наводни

Морският курорт Лозенец се наводни

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола и катастрофираха в канавка

Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола и катастрофираха в канавка

Неловка среща между Чарлийз Терон и Джони Деп на ревюто на Dior в Париж взриви мрежата

Неловка среща между Чарлийз Терон и Джони Деп на ревюто на Dior в Париж взриви мрежата

Как да промените къде да си получавате пенсията

Как да промените къде да си получавате пенсията

pariteni.bg
Лудият план на Nissan да се върне обратно в играта

Лудият план на Nissan да се върне обратно в играта

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 2 дни
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 2 дни
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 2 дни
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 2 дни

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е архивна

Руснаците напират към Купянск: какво се случва там

Свят Преди 10 минути

Жителите на Купянск и предградията се евакуират заради настъплението на руските части към града. Украинската армия се опитва да ги изтласка обратно и да им отреже пътя. Какво се случва там. Репортаж на ДВ

Газираните напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%

Газираните напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%

Любопитно Преди 26 минути

"Диетичните" газирани напитки със захар не са по-здравословен вариант

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

България Преди 1 час

Ако институциите преценят, може въпросните сгради да бъдат обявени за незаконни, заяви Иван Иванов

Снимката е илюстративна

Свлачище блокира пътя Асеновград - Смолян

България Преди 1 час

Свлекли са се камъни, дървета и пръст

<p>Терзиев по казуса с боклука в София: Тази битка не е моя</p>

Васил Терзиев по казуса със сметопочистването в София: Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедност

България Преди 1 час

„Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост“, посочи той

Започват строги проверки: Глоби до 1 милион лева за спекула

Започват строги проверки: Глоби до 1 милион лева за спекула

Пари Преди 1 час

От утре, 8 октомври изтича адаптационният период, предвиден в Закона за въвеждане на еврото и започва налагането на ефективни санкции

Второто най-близко преминаване на астероид край Земята, регистрирано някога, току-що прелетя над Антарктида

Второто най-близко преминаване на астероид край Земята, регистрирано някога, току-що прелетя над Антарктида

Свят Преди 1 час

Небесният обект 2025 TF, открит едва часове след като отмина планетата, е минал по-ниско от орбитата на Международната космическа станция. Макар да е бил само няколко метра в диаметър, случаят отново поставя въпроса защо човечеството често забелязва такива обекти едва след като вече са ни подминали

Никол Кидман дебютира с нова визия на Седмицата на модата в Париж

Никол Кидман дебютира с нова визия на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 1 час

Това е първата публична поява на Никол с дъщерите ѝ след новината за края на брака ѝ

<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха &quot;цялата истина&quot; за &quot;Елените&quot;</p>

Кметът и главният архитект на Несебър представиха цялата документация на "Елените" (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Във видео, публикувано в YouTube, двамата обявиха, че разкриват "цялата истина по въпроса"

Тръмп потвърди, че Шон "Диди" Комбс го е помолил за помилване

Тръмп потвърди, че Шон "Диди" Комбс го е помолил за помилване

Свят Преди 2 часа

„Бях много приятелски настроен към него, разбирахме се чудесно и ми изглеждаше като симпатичен човек"

<p>Дженифър Лопес и Бен Афлек отново заедно на червения килим след развода (СНИМКИ)</p>

За първи път след развода: Дженифър Лопес и Бен Афлек отново заедно

Любопитно Преди 2 часа

Двамата присъстваха на премиерата на мюзикъла „Целувката на жената-паяк“ в Ню Йорк

ВВС ще получи обувки за над 1 милион лева от кожа на едър рогат добитък

ВВС ще получи обувки за над 1 милион лева от кожа на едър рогат добитък

България Преди 2 часа

Пилотите от Военновъздушните сили ще получат 2504 чифта нови обувки, описани в публикувана обществена поръчка от Министерството на отбраната

<p>Дончев: Повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост</p>

Томислав Дончев: Големият проблем в "Елените" е, че за едно място отговарят много институции

България Преди 2 часа

Повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост, отбеляза вицепремиерът

Как да спрете да купувате ненужни лекарства

Как да спрете да купувате ненужни лекарства

Свят Преди 2 часа

За да избегнете „хвърлянето на пари на вятъра“, е достатъчно да промените няколко навика

<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>

Осъдиха на 15 години затвор банкерка, източила близо 2 млн. лева от сметки на футболиста Мартин Петров

България Преди 2 часа

Софийският градски съд е наложил и конфискация на цялото ѝ имущество

Дилемата на Макрон: Франция на ръба на политически срив

Дилемата на Макрон: Франция на ръба на политически срив

Свят Преди 2 часа

След оставката на Льокорню, президентът е изолиран и без ясно мнозинство. Възможностите му - от предсрочни избори до лична оставка - заплашват да пренапишат френската политическа карта

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

5 метода за понижаване на кръвната захар по естествен начин

Edna.bg

Сестрата на Елизабет II - голямата бунтарка и красавица

Edna.bg

Неприятни новини за нападател на Рома

Gong.bg

Световната волейболна централа с материал за еуфорията около нашите герои

Gong.bg

Наводнение в морския курорт Лозенец (ВИДЕО)

Nova.bg

Висока степен на опасност: Столичната община с мерки заради очаквани валежи

Nova.bg