17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

Две 60-годишни жени са с по-тежки счупвания. Най-младият пострадал е на 20 г., най-възрастният на 80

8 януари 2026, 15:56
17 пострадали от поледиците в София са приети в "Пирогов" днес, съобщиха от болницата.

Общо 80 души са потърсили помощ от сутринта до обедните часове. 

Две 60-годишни жени са с по-тежки счупвания. Най-младият пострадал е на 20 г., най-възрастният на 80.

За утре синоптиците също прогнозират минусови температури. 

През нощта облачността ще намалее, над по-голямата част от страната до ясно време. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, с който ще продължи да нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, в София – около минус 8°, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане през деня отново ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Вятърът ще отслабне и в Източна България ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 0°-1° в Североизточна България до 7°-8° на места в Южна, в София – около 2°.

През нощта срещу събота от северозапад ще започнат нови валежи - от дъжд и сняг. В Северозападна България ще има условия и за поледици.
 
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 4°-8°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
 
В планините ще има променлива облачност, значителна вечерта в Западния Балкан, Витоша и Рила и на места там ще има валежи от сняг. Вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, но с тенденция на бавно отслабване и ориентиране от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 6°.

През почивните дни ще бъде облачно с валежи. В събота в Горнотракийската низина и по Черноморието - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг; в Северозападна България има условия за поледици. В неделя в цялата страната ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. В събота вятърът ще се задържи от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони. По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили; в неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони – до 3°- 4°.

Източник: БГНЕС/БТА/НИМХ    
Пострадали от поледици Болница Пирогов София Метеорологична прогноза Минусови температури Поледици Сняг Време през почивните дни Силен вятър Студен въздух
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 9 часа
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 9 часа
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 9 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 9 часа

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

България Преди 20 минути

Лагард добави, че българските евромонети са влезли в обращение на 1 януари, включително монетата от 1 евро, на която е изобразен свети Иван Рилски,

Дженифър Гарнър говори за "тежкия" развод с Бен Афлек

Любопитно Преди 38 минути

"Действителното разпадане на семейството беше трудно. Загубата на истинско партньорство и приятелство беше трудно", сподели Гарнър

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Свят Преди 1 час

Той обвини опонентите си, че разчитат на емоции и опити за криминализиране на неговия образ, за да отклонят вниманието от постигнатите резултати

Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември

Свят Преди 2 часа

В Европейския съюз средният показател е 6 на сто

Мария Захарова

Мария Захарова с предупреждение към Лондон и Париж

Свят Преди 2 часа

"Военните обекти на Запада в Украйна ще се приемат за легитимни военни цели", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова

,

Децата в Газа се завръщат на училище след години без образование

Свят Преди 2 часа

След две години война, жуженето на уроците и бърборенето на съученици отекват около руините на някогашното училище „Лулва Абдел Уахаб ал-Катами“

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Свят Преди 2 часа

Огънят е избухнал около 6:00 часа в четвъртък сутрин

ChatGPT официално влиза в ролята на личен здравен консултант

Технологии Преди 2 часа

OpenAI казва, че голяма част от потребителите използват ChatGPT за здравни съвети. Затова компанията направи новата услуга ChatGPT Health, която ще може да работи с реалните здравни данни на хората, за да им дава конкретни насоки какво да правят

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Любопитно Преди 2 часа

Уилсън позира в дантели и флорални мотиви в съблазнителната фотосесия

,

Всички говорят за Гренландия. Ето какво е да посетите тази страна

Свят Преди 2 часа

Най-звездната атракция на зимата е наблюдението на северното сияние

„Най-възрастният мъж в света" почина часове след 121-ия си рожден ден

Свят Преди 2 часа

Ян Стийнберг, известен като Оом Ян, е починал на Нова година от астматичен пристъп

Омбудсманът настоя планът за управление на природен парк „Витоша" да бъде преразгледан

България Преди 2 часа

Велислава Делчева е сезирала министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов и директора на Дирекция на Природен парк „Витоша“ Севдалина Димитрова

Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Най-възрастният президент, встъпил в длъжност, е преследван от въпроси относно скорошни посещения при лекари, синини по ръцете му и дали е заспал по време на публични събития

Нови диетични насоки на САЩ: Повече червено месо, по-малко пържено

Любопитно Преди 3 часа

Информационен лист, публикуван от администрацията на Тръмп, го нарича „най-значителното пренастройване на федералната хранителна политика от десетилетия“

nPerf: Vivacom отчита най-добро представяне при фиксирания интернет в България за 2025 г.

Любопитно Преди 3 часа

Анализът обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2025 г. и се базира на реални потребителски тестове, извършени чрез платформата nPerf

<p>Мъж е починал на място след жесток побой на автобусна спирка</p>

Пребиха до смърт мъж на автобусна спирка в Кърджалийско

България Преди 3 часа

Полицейски служители от РУ-Крумовград са установили и задържали за срок до 24 часа, съгласно Закона за МВР, 29-годишен местен жител

