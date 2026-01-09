Свят

Извънредна ситуация на МКС заради сериозно медицинско състояние

Това е първата предсрочна евакуация в историята на МКС, която е обитавана непрекъснато от 2000 г. насам

9 януари 2026, 10:05
Извънредна ситуация на МКС заради сериозно медицинско състояние
Източник: iStock/Getty Images

Н АСА обяви, че ще върне четиричленен екипаж от Международната космическа станция (МКС), съкращавайки мисията им с месец по-рано поради „сериозно медицинско състояние“, засягащо един от астронавтите. Агенцията не разкри името на члена на екипажа или медицинското състояние, позовавайки се на поверителността на здравето, но заяви, че човекът е в стабилно състояние, предаде ВВС.

„Това не е спешна евакуация“, заяви служител на НАСА, добавяйки: „Винаги решаваме в полза на здравето на астронавта.“

В сряда, 7 януари, НАСА внезапно отмени космическа разходка, която трябваше да се състои в четвъртък, 8 януари, когато двама астронавти щяха да излязат извън МКС, позовавайки се на „медицински проблем“. Решението за предсрочно връщане на екипажа беше обявено от администратора на НАСА Джаред Айзъкмън и други служители на агенцията на пресконференция в четвъртък. Те дадоха малко подробности, но заявиха, че медицинският проблем не е свързан с космически операции и не е нараняване. Актуализация относно графика за завръщането на астронавтите се очакваше в рамките на 48 часа, добавиха те.

Това е първата предсрочна евакуация в историята на МКС, която е обитавана непрекъснато от 2000 г. насам. Четиричленният екипаж се нарича Crew-11 и се състои от астронавтите на НАСА Зена Кардман и Майк Финке, Кимия Юи от японската космическа агенция JAXA и руския космонавт Олег Платонов. Един американски астронавт ще остане на борда на МКС, казват служителите, и ще бъде придружен от двама руски космонавти.

Д-р Джеймс Полк, главен медицински директор на НАСА, заяви пред репортери, че това е първият път в над 65-годишната история на НАСА, когато мисия се връща по-рано поради медицински проблем.

Екипажът Crew-11 стартира към МКС през август миналата година с кораб SpaceX Crew Dragon и се очакваше да остане в орбита около шест месеца, завръщайки се около следващия месец, след като бъде заменен от друг четиричленен екипаж няколко дни по-рано. МКС разполага с основно медицинско оборудване, консумативи и комуникационни системи, които позволяват на лекари на Земята да разговарят насаме с астронавтите в космоса, да оценяват състоянието им и да съветват лечение, подобно на сигурна видео или телефонна консултация с личен лекар.

Предсрочното връщане на четиричленния екипаж може да забави някои експерименти и задачи по поддръжка, докато новият екипаж пристигне следващия месец, според д-р Симеон Барбър, космически учен от Open University. „Космическата станция е голямо, сложно инженерно постижение, проектирано да бъде управлявано от определен минимален брой екипаж“, каза той. Той добави, че останалият екипаж вероятно ще бъде принуден да „намали някои от по-експерименталните дейности и да се съсредоточи повече върху домакинската работа и поддържането на станцията здрава, докато не бъде възстановен пълният състав на екипажа“.

Източник: BBC    
НАСА Международна космическа станция Медицинско състояние Предсрочно връщане Астронавти Космическа мисия Crew11 Космическа разходка Здраве на екипажа SpaceX Crew Dragon
Последвайте ни

По темата

Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Русия удари Украйна с

Русия удари Украйна с "Орешник" в отговор на атаката срещу резиденцията на Путин

Официално: Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

Официално: Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

Европа, става сериозно! След Венецуела Тръмп няма задръжки

Европа, става сериозно! След Венецуела Тръмп няма задръжки

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 явни знака, че кучето ви е уплашено

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Виц на деня

НАСА съобщи, че е открила вода на Марс. От ВиК обмислят как да я включат в сметките.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Един загинал и 38 в неизвестност след срутване на огромно сметище във Филипините

Един загинал и 38 в неизвестност след срутване на огромно сметище във Филипините

Свят Преди 13 минути

Смята се, че много от жертвите са работници на депото

<p>Експерти съветват: Ходете като пингвини по леда (ВИДЕО)</p>

Експерти съветват: Ходете като пингвини по заледените улици (ВИДЕО)

Свят Преди 18 минути

Пухкавите животни са еволюирали, за да се справят с ледените условия - и е време човечеството да вземе пример от тях

Коварен риск "дебне" по пътищата: Какво да правим при "черен лед" (ВИДЕО)

Коварен риск "дебне" по пътищата: Какво да правим при "черен лед" (ВИДЕО)

България Преди 35 минути

Става въпрос за много тънка, почти невидима ледена покривка върху пътя, която прилича на мокър асфалт

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Технологии Преди 40 минути

Голямата четворка на водещите производители на процесори почти изцяло говорят само за това колко добре се справят техните чипове с изкуствения интелект и как ще дефинират новото десетилетие. До степен, че сякаш индустрията забрави всичко останало

Изкуственият интелект на Мъск е създал сексуални изображения с деца

Изкуственият интелект на Мъск е създал сексуални изображения с деца

Свят Преди 47 минути

Момичета са на възраст между 11 и 13 години

С краден автомобил: Млад мъж катастрофира в оградата на детска градина в Царево

С краден автомобил: Млад мъж катастрофира в оградата на детска градина в Царево

България Преди 48 минути

Случаят се разиграва в ранните часове в четвъртък

.

Тръмп: Властта ми като главнокомандващ е ограничена само от собствената ми моралност

Свят Преди 1 час

"Нямам нужда от международното право", добави той

Ким Чен-ун обеща безусловна подкрепа на Путин

Ким Чен-ун обеща безусловна подкрепа на Путин

Свят Преди 1 час

"Ще уважавам безусловно и ще подкрепям безусловно всички ваши политики и решения и съм готов да бъда винаги с вас в името на вас и вашата Русия", заяви Ким в писмо до Путин

Близо 500 снегорина обработват републиканските пътища

Близо 500 снегорина обработват републиканските пътища

България Преди 1 час

Слаб сняг вали в 6 области, както и по планинските проходи

.

Администрацията на Тръмп създава звено срещу измамите

Свят Преди 1 час

По-рано тази седмица администрацията на Тръмп заяви, че ще замрази над 10 милиарда долара федерални средства за грижи за деца и семейства в Калифорния

Продължава блокадата на гръцките фермери по границата

Продължава блокадата на гръцките фермери по границата

Свят Преди 1 час

Протестите засягат и пътища от републиканската мрежа в Централна и Северна Гърция

<p>Взривно устройство удари депутат в Хондурас насред политически сблъсък</p>

Самоделна бомба рани депутат в парламента на Хондурас

Свят Преди 1 час

Записите от камерите за сигурност показаха, че взривното устройство е било хвърлено отвън, от улицата

Броят на държавните служители в САЩ спадна до десетилетен минимум

Броят на държавните служители в САЩ спадна до десетилетен минимум

Свят Преди 1 час

След като пое поста през януари 2025 г., президентът Доналд Тръмп стартира кампания за съкращаване на цивилните федерални служители, които според него бяха прекалено многобройни и неефективни

Президентите на Бразилия и Мексико осъдиха атаката на САЩ срещу Венецуела

Президентите на Бразилия и Мексико осъдиха атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 1 час

Лидерите изразиха желание да сътрудничат с Каракас за установяване на мир, диалог и стабилност в региона

Ванс защити служителя, застрелял жена в Минесота

Ванс защити служителя, застрелял жена в Минесота

Свят Преди 1 час

"Сигурен съм, че тя е нарушила закона", каза Ванс

,

Полиция застреля въоръжен мъж в болница в Бруклин

Свят Преди 1 час

Мъжът се бил барикадирал в стаята с още двама души

Всичко от днес

От мрежата

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
1

Рекордно слаб дърводобив през 2025 година

sinoptik.bg
1

Сняг през почивните дни

sinoptik.bg

Джиджи Хадид смени русото. Това са цветовете, които ще властват през 2026

Edna.bg

От София до Холивуд: Любопитни факти за Нина Добрев – момичето, което покори света

Edna.bg

Деклан Райс е Betano Играч на кръга в Англия

Gong.bg

Янев: Селекцията в ЦСКА още не е приключила

Gong.bg

Официално: Ваксинирането на деца срещу варицела - задължително от юли

Nova.bg

Мъж открадна кола в Царево и катастрофира в ограда на детска градина

Nova.bg