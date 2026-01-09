Извънредна ситуация на МКС заради сериозно медицинско състояние

Н АСА обяви, че ще върне четиричленен екипаж от Международната космическа станция (МКС), съкращавайки мисията им с месец по-рано поради „сериозно медицинско състояние“, засягащо един от астронавтите. Агенцията не разкри името на члена на екипажа или медицинското състояние, позовавайки се на поверителността на здравето, но заяви, че човекът е в стабилно състояние, предаде ВВС.

„Това не е спешна евакуация“, заяви служител на НАСА, добавяйки: „Винаги решаваме в полза на здравето на астронавта.“

В сряда, 7 януари, НАСА внезапно отмени космическа разходка, която трябваше да се състои в четвъртък, 8 януари, когато двама астронавти щяха да излязат извън МКС, позовавайки се на „медицински проблем“. Решението за предсрочно връщане на екипажа беше обявено от администратора на НАСА Джаред Айзъкмън и други служители на агенцията на пресконференция в четвъртък. Те дадоха малко подробности, но заявиха, че медицинският проблем не е свързан с космически операции и не е нараняване. Актуализация относно графика за завръщането на астронавтите се очакваше в рамките на 48 часа, добавиха те.

NASA ends ISS mission early after astronaut suffers medical issue

➡️ https://t.co/Bm0Ii7nJwB pic.twitter.com/haqWySfNDh — FRANCE 24 (@FRANCE24) January 9, 2026

Това е първата предсрочна евакуация в историята на МКС, която е обитавана непрекъснато от 2000 г. насам. Четиричленният екипаж се нарича Crew-11 и се състои от астронавтите на НАСА Зена Кардман и Майк Финке, Кимия Юи от японската космическа агенция JAXA и руския космонавт Олег Платонов. Един американски астронавт ще остане на борда на МКС, казват служителите, и ще бъде придружен от двама руски космонавти.

Д-р Джеймс Полк, главен медицински директор на НАСА, заяви пред репортери, че това е първият път в над 65-годишната история на НАСА, когато мисия се връща по-рано поради медицински проблем.

Екипажът Crew-11 стартира към МКС през август миналата година с кораб SpaceX Crew Dragon и се очакваше да остане в орбита около шест месеца, завръщайки се около следващия месец, след като бъде заменен от друг четиричленен екипаж няколко дни по-рано. МКС разполага с основно медицинско оборудване, консумативи и комуникационни системи, които позволяват на лекари на Земята да разговарят насаме с астронавтите в космоса, да оценяват състоянието им и да съветват лечение, подобно на сигурна видео или телефонна консултация с личен лекар.

Предсрочното връщане на четиричленния екипаж може да забави някои експерименти и задачи по поддръжка, докато новият екипаж пристигне следващия месец, според д-р Симеон Барбър, космически учен от Open University. „Космическата станция е голямо, сложно инженерно постижение, проектирано да бъде управлявано от определен минимален брой екипаж“, каза той. Той добави, че останалият екипаж вероятно ще бъде принуден да „намали някои от по-експерименталните дейности и да се съсредоточи повече върху домакинската работа и поддържането на станцията здрава, докато не бъде възстановен пълният състав на екипажа“.