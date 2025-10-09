България

Борисов за кризата с боклука в София: Терзиев две години е плащал на мафията, а сега тя му е виновна

Той е категоричен, че отговорността за настоящото положение пада върху сегашната общинска власт

9 октомври 2025, 10:02
„Ако има мафия в управлението на отпадъците в София, то тогава Терзиев две години ѝ е плащал. Не може сега, след като толкова време си плащал, изведнъж мафията да ти е виновна“. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента по повод задълбочаващата се криза с извозването на боклука в столицата.

Кризата със столичния боклук: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците стават все повече

Борисов беше категоричен, че отговорността за настоящото положение пада върху сегашната общинска власт, която, според него, „се прави на жертва, след като е била част от схемата“.

„Когато затвориха депото в „Суходол” – това беше криза. Купувахме балиращи машини, карахме бали из цяла България, търсехме къде да ги депонираме. Това беше борба. А сега идват героите от мафията, децата на Държавна сигурност, и раздават обвинения кой бил мафиот и мутра. Това няма да го позволя“, добави Борисов.

Борисов: Терзиев да дойде с решение за боклука и ще има 66 депутати „за“

Лидерът на ГЕРБ призова всички, които говорят за „мафия“ в отпадъците, да отговорят на въпроса ако наистина има такава, защо две години са ѝ плащали?

Борисов коментира и друг казус – потенциална продажба на „Лукойл“. Той изрази мнение, че в случай на продажба, службите и Министерският съвет трябва да проверят бъдещия купувач не като натиск, а като застраховка. „Никой не ги принуждава да продават. Но ако решат, службите трябва да проверят кой купува. Защото вече минахме през времето на Асен Василев, когато мутрите от ПП-ДБ управляваха мафията“, заяви още той, цитиран от NOVA.

Боклукът на София и статията за Борисов в "Уолстрийт джърнъл" скараха депутатите в НС

Борисов отрече да има каквито и да било контакти с криминални фигури, каквито обвинения получи. „Нито съм виждал, нито съм чувал Таки или както го наричат. Вчера дори призовах кмета и Георги Георгиев да изпратят доброволци затворници и камиони, за да почистят София. Не съм ходил да изнудвам министри за обществени поръчки, както Божидар Божанов“, каза още Борисов и допълни: „Понеже мълча, сега ми се катерят по гърба. Това няма да стане“.

България пред криза, която тихо расте


България пред криза, която тихо расте

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"
Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров
Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Как сривът на Макрон разклаща Европа
Как сривът на Макрон разклаща Европа



Пеевски: Отново се налага Борисов да ги спасява

6 години затвор за цивилен, разкрил тайни за войната в Украйна

"Изтезания, изнасилвания, робство и смърт": Морално петно за Европа

Опитът за убийство, който шокира цяла Аржентина

Разбиха световна мрежа за кокаин, конфискувани са 10 тона дрога

