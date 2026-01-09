Свят

Самоделна бомба рани депутат в парламента на Хондурас

Записите от камерите за сигурност показаха, че взривното устройство е било хвърлено отвън, от улицата

9 януари 2026, 09:27
Самоделна бомба рани депутат в парламента на Хондурас
Източник: БТА

Д епутатка от консервативната Национална партия на новоизбрания президент на Хондурас Насри Асфура беше ранена, когато някой хвърли самоделно взривно устройство в парламента на страната, съобщи Асошиейтед прес.

Депутатите бяха свикани на заседание и парламентаристката Гладис Аурора Лопес се намираше в коридора на законодателната сграда, когато беше ударена в гърба от взривното устройство. Лопес падна на пода и сакото ѝ беше разкъсано. Свидетели я откараха за медицинска помощ, но нараняванията ѝ не са били счетени за животозастрашаващи.

Томас Самбрано, председател на групата на Националната партия в Конгреса, обвини за атаката излизащата от властта Партия на свободата и възстановяването (ЛИБРЕ/LIBRE). Самбрано заяви чрез социалната платформа "Екс", че счита това за нападение срещу Националната партия.

Един депутат ранен, друг убит пред парламента в Буенос Айрес

Депутатите бяха свикани, за да разгледат предложението на ЛИБРЕ за преброяване на гласовете, въпреки че избирателните власти обявиха победител през декември.

ЛИБРЕ не призна резултатите от изборите на 30 ноември. Националният избирателен съвет обяви Асфура за победител с малка преднина почти месец след гласуването.

Записите от камерите за сигурност показаха, че взривното устройство е било хвърлено отвън, от улицата.

Източник: БТА    
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

