Самоделна бомба рани депутат в парламента на Хондурас

Д епутатка от консервативната Национална партия на новоизбрания президент на Хондурас Насри Асфура беше ранена, когато някой хвърли самоделно взривно устройство в парламента на страната, съобщи Асошиейтед прес.

Депутатите бяха свикани на заседание и парламентаристката Гладис Аурора Лопес се намираше в коридора на законодателната сграда, когато беше ударена в гърба от взривното устройство. Лопес падна на пода и сакото ѝ беше разкъсано. Свидетели я откараха за медицинска помощ, но нараняванията ѝ не са били счетени за животозастрашаващи.

Томас Самбрано, председател на групата на Националната партия в Конгреса, обвини за атаката излизащата от властта Партия на свободата и възстановяването (ЛИБРЕ/LIBRE). Самбрано заяви чрез социалната платформа "Екс", че счита това за нападение срещу Националната партия.

Депутатите бяха свикани, за да разгледат предложението на ЛИБРЕ за преброяване на гласовете, въпреки че избирателните власти обявиха победител през декември.

ЛИБРЕ не призна резултатите от изборите на 30 ноември. Националният избирателен съвет обяви Асфура за победител с малка преднина почти месец след гласуването.

Записите от камерите за сигурност показаха, че взривното устройство е било хвърлено отвън, от улицата.