Слънчев петък – последван от дъжд, сняг и опасни поледици

Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, в София – около минус 8°

9 януари 2026, 06:22
БСП планира цялостна промяна на имиджа си

БСП планира цялостна промяна на имиджа си
17 души са приети в

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София
Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни
КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници

КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници
Задържаха марихуана за 6 млн. евро в камион на "Капитан Андреево"

Задържаха марихуана за 6 млн. евро в камион на "Капитан Андреево"
Чейндж бюра или банка: Kолко струва обмяната на евро в България

Чейндж бюра или банка: Kолко струва обмяната на евро в България
Държавата отпуска 80 млн. лева на общините за превантивни мерки срещу природни бедствия

Държавата отпуска 80 млн. лева на общините за превантивни мерки срещу природни бедствия
МОН готви сериозна промяна в матурата по математика след 7. клас

МОН готви сериозна промяна в матурата по математика след 7. клас

В петък ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Вятърът ще отслабне и в Източна България ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 0°-1° в Североизточна България до 7°-8° на места в Южна, в София – около 2°. През нощта срещу събота от северозапад ще започнат нови валежи - от дъжд и сняг. В Северозападна България ще има условия и за поледици.

  • Прогноза за планините

В планините ще има променлива облачност, значителна вечерта в Западния Балкан, Витоша и Рила и на места там ще има валежи от сняг. Вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, но с тенденция на бавно отслабване и ориентиране от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 6°.

  • По Черноморието: Слънчево с отслабващ вятър

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 4°-8°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

  • Събота и неделя

През почивните дни ще бъде облачно с валежи. В събота в Горнотракийската низина и по Черноморието - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг; в Северозападна България има условия за поледици. В неделя в цялата страна ще вали сняг и ще се образува снежна покривка.

В събота вятърът ще се задържи от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони. По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили; в неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони до 3°-4°.

Източник: НИМХ/БАН    
Слънчев петък – последван от дъжд, сняг и опасни поледици

Слънчев петък – последван от дъжд, сняг и опасни поледици

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Мачадо от Венецуела пристига следващата седмица във Вашингтон

Мачадо от Венецуела пристига следващата седмица във Вашингтон

Свят Преди 13 минути

Кабинетът в оставка с първо заседание за 2026 г.

Кабинетът в оставка с първо заседание за 2026 г.

България Преди 48 минути

Министрите се заемат с т. нар. Сребърен фонд и неговата дългосрочна инвестиционна политика.

Защо Путин предпочете да си мълчи за свалянето на Мадуро

Защо Путин предпочете да си мълчи за свалянето на Мадуро

Свят Преди 1 час

Доскоро Русия беше близък съюзник на Венецуела, на която доставяше военно оборудване

Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?

България Преди 1 час

От ГДБОП дадоха препоръки към граждани и търговци как да разпознават фалшиви банкноти

Ванс: Европа да вземе думите на Тръмп за Гренландия сериозно

Ванс: Европа да вземе думите на Тръмп за Гренландия сериозно

Свят Преди 8 часа

Ако не, „САЩ ще трябва да предприемат нещо по въпроса“

Ескалация между Минесота и федералните власти в САЩ след убийството на Гуд

Ескалация между Минесота и федералните власти в САЩ след убийството на Гуд

Свят Преди 9 часа

Губернаторът на Минесота от Демократическата партия Тим Уолц се опасява, че случаят ще бъде "замазан"

Зеленски би тревога в Украйна: Чака масиран удар от Русия тази вечер

Зеленски би тревога в Украйна: Чака масиран удар от Русия тази вечер

Свят Преди 10 часа

Зеленски: Много е важно да се обърне внимание на въздушните тревоги

Сенатът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп

Сенатът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп

Свят Преди 10 часа

Практически няма възможност тя да стане част от законодателството на САЩ

Нетаняху: Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир в Газа

Нетаняху: Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир в Газа

Свят Преди 11 часа

Огнен ад в Австралия, не могат да го спрат

Огнен ад в Австралия, не могат да го спрат

Свят Преди 12 часа

Властите отправиха предупреждение за опасност от катастрофални пожари утре

Венецуела пуска на свобода политическите затворници

Венецуела пуска на свобода политическите затворници

Свят Преди 12 часа

Ураганен вятър помете Меден кладенец

Ураганен вятър помете Меден кладенец

България Преди 13 часа

Вятърът е скъсал електропроводи и повалил няколко дървета и седем електрически стълба в селото

Аварии оставиха голяма част от София без парно и топла вода

Аварии оставиха голяма част от София без парно и топла вода

България Преди 13 часа

В „Люлин“ 3,4,5 и 6 няма парно и топла вода от вчера вечерта

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Свят Преди 14 часа

Това го е накарало да поиска помощ от турската брегова охрана

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Свят Преди 14 часа

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Любопитно Преди 14 часа

Принцът и принцесата на Уелс са съвместни покровители на NHS Charities Together и прекараха време в разговори със здравните работници за натиска, пред който са изправени по време на зимния вирусен сезон

