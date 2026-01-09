Свят

Европа, става сериозно! След Венецуела Тръмп няма задръжки

Досега се смяташе, че президентът Доналд Тръмп говори много, ако денят е дълъг, а между думите и делата му имаше голямо разминаване

9 януари 2026, 06:32
С лед Венецуела американският президент Доналд Тръмп вече няма задръжки. "Нарушителите на правилата днес са победителите", казва пред ZDF германски политолог. А коментатори на ARD подчертават, че за Европа става сериозно, съобщи Deutsche Welle.

"Европа, става сериозно! Блиц акцията на американската армия във Венецуела промени света", посочва Карстен Кюнтоп в коментар за германската обществена медия ARD.

"Тръмп ще иска още"

Досега се смяташе, че президентът Доналд Тръмп говори много, ако денят е дълъг, а между думите и делата му имаше голямо разминаване. Тръмп беше известен и с това, че бързо се предава, щом срещне по-сериозна съпротива, пише авторът. 

Но от Венецуела насам всичко е различно. Тръмп е направо опиянен от блестящата военна операция. Тя протече по план, бързо и без загуби. Този успех разпали апетита на Тръмп за още, подчертава Кюнтоп.

По-нататък в коментара четем: "Президентът и хора от неговото обкръжение вече открито обмислят дали не се пробват по същия начин и на други места. С плашеща небрежност тези хора хвърлят в публичното пространство още имена: Колумбия, Мексико, Панама, Канада, Куба – и Гренландия. И както винаги, републиканците в Конгреса също кимат одобрително.

В сравнение със сложността на военната операция във Венецуела , превземането на Гренландия от САЩ би било като детска игра. Необходими са само няколко морски пехотинци, които да дебаркират, да забият американското знаме във вечния лед и да провъзгласят: "Сега това е наше".

Сред своите привърженици Тръмп създаде очаквания и не иска да ги разочарова. Твърде често той и негови съветници са се изказвали остро публично, но в крайна сметка са били принуждавани да отстъпят. След Венецуела обаче Тръмп няма задръжки. А и без друго той не приема институционалните бариери."В края на коментара си авторът обобщава: "Затова, скъпи европейци: нещата наистина са сериозни!". 

"Нарушителите на правилата днес са победителите"

В подобен дух е и друг коментар, публикуван на уебсайта на ARD, с автор Яна Синрам. "Конфликтът около Гренландия ни показва ясно: европейците вече не могат да разчитат на САЩ, които след края на Втората световна война бяха най-голямата им гаранция за сигурност. В този нов световен ред те са доста самотни ."

На темата се спира и другата голяма обществена медия в Германия – ZDF. На уебстраницата ѝ е публикувано обширно интервю с германския политолог Херфрид Мюнклер, според когото печелившите днес са тези, които нарушават правилата.

Отвличането на Мадуро е в нарушение на международното право , но това вече "не е голям проблем", тъй като от конфликта в Украйна насам нарушаването на правилата се превърна в "нещо, на което вече се ръкопляска", посочва той.

"Възникна една система, в която правилата вече не се спазват, защото вече няма кой да ги пази. В тази система победители са тъкмо тези, които нарушават правилата", казва Мюнклер пред ZDF.

Той подчертава, че за европейците сега възниква въпросът какво означава това, че САЩ продължават да напредват в "консолидирането на сфера на влияние". Според него за европейците изявленията на Тръмп за Гренландия вероятно са по-релевантни, отколкото случилото се във Венецуела. Той смята, че в тази ситуация би било разумно европейците да сигнализират, че разбират загрижеността на Тръмп относно руските кораби, около Гренландия и да му предложат например "преместване на войски на НАТО в Гренландия" и по този начин да сложат своя "крак във вратата". Според Мюнклер Европа няма друга алтернатива, освен да се опита да постигне "нещо като реална стратегическа автономия".

Политологът смята, че вече няма особен смисъл да се говори например за международното право, от което мнозина вече не се интересуват. Той уточнява, че със сигурност това важи за големи сили като САЩ, Русия и Китай.

Още три години Тръмп и след това сътресението ще приключи?

Мюнклер не споделя идеята, че става дума само за временна фаза на сътресение на международните институции. Възстановяването им е "бавен и труден процес", припомня той.

Особено ясен е разривът в политиката на САЩ в областта на сигурността. Те се опитват да "организират сигурността си без Европа", което представлява ясен разрив с "това, което са правили след Втората световна война". За целта САЩ се нуждаят от Гренландия и вероятно следващата тема на разговор ще бъде Исландия, допуска германският политолог.

Европейците обаче нямат интерес от това, казва Мюнклер. По думите му те искат да поддържат трансатлантическата общност, тоест това, "което сме свикнали да наричаме Запад". Но според него точно този Запад вече не съществува, защото Тръмп поема по други пътища .

"Европейците ще трябва да помислят как да действат със свои собствени сили и да не заемат ролята на интелектуалния коментатор, който казва, че в книгите пише нещо друго." В противен случай Европа ще прилича на този, който "плаче и ругае, но не се намесва в събитията", посочва още Мюнклер в интервюто си за ZDF.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Доналд Тръмп Венецуела Гренландия Международно право Европа САЩ Геополитика Стратегическа автономия Нарушаване на правилата Европейска сигурност
По темата

