Тръмп: Властта ми като главнокомандващ е ограничена само от собствената ми моралност

"Нямам нужда от международното право", добави той

9 януари 2026, 09:43
Тръмп: Властта ми като главнокомандващ е ограничена само от собствената ми моралност
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за "Ню Йорк таймс",  че властта му като главнокомандващ е ограничена само от "собствената му моралност", пренебрегвайки международното право и други ограничения на способността му да използва военна сила, за да напада, нахлува или принуждава към определени действия по целия свят, посочва вестникът.

В широкообхватното интервю на въпроса дали има някакви ограничения на неговите глобални правомощия,  Тръмп отговори: "Да, има едно нещо. Моята собствена моралност. Моят собствен ум. Това е единственото нещо, което може да ме спре."

"Нямам нужда от международното право", добави той. "Не искам да наранявам хората."

Когато беше попитан дали неговата администрация трябва да спазва международното право,  Тръмп отговори: "Да." Но той даде ясно да се разбере, че той ще бъде арбитърът, когато ограничения се отнасят за Съединените щати.

"Зависи как дефинирате международното право", каза той.

Оценката на г-н Тръмп за собствената му свобода да използва всеки инструмент на военна, икономическа или политическа сила, за да затвърди американското превъзходство, беше най-откровеното признание досега за неговата мирогледна позиция. В основата й е концепцията, че националната сила, а не законите, договорите и конвенциите, трябва да бъде решаващият фактор при сблъсък на сили.

Той призна някои ограничения в страната, въпреки че следва максималистка стратегия за наказание на институциите, които не харесва, отмъщение срещу политическите си опоненти и разполагане на Националната гвардия в градовете въпреки възраженията на държавните и местните власти.

По време на интервюто  Тръмп звучеше по-окуражен от всякога, отбелязва "Ню Йорк таймс". Той цитира успеха на удара по ядрената програма на Иран – Тръмп държи на бюрото си макет на бомбардировачите B-2, използвани в мисията; скоростта, с която обезглави венецуелското правителство миналия уикенд; и плановете си за Гренландия, която се контролира от Дания, съюзник в НАТО, посочва вестникът.

На въпроса кой е по-важният му приоритет - получаването на Гренландия или запазването на НАТО, Тръмп отказа да отговори директно, но призна, че "това може да е въпрос на избор". Той ясно заяви, че трансатлантическият алианс е по същество безполезен без САЩ в основата си.

На въпроса защо САЩ трябва да притежават Гренландия, Тръмп отговоря: "Защото това е, което според мен е психологически необходимо за успех…Собствеността ти дава неща и елементи, които не можеш да получиш само с подписването на документ."

Тръмп подчертава в интервюто, че само той – а не двамата му предшественици, които е критикувал, Джоузеф Р. Байдън-младши и Барак Обама – е доказал способността си да убеди страните от НАТО да изразходват 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана.

Президентът добавя: "Бях много лоялен към Европа. Свърших добра работа. Ако не бях аз, Русия щеше да има цяла Украйна в момента."

Когато Тръмп беше попитан не смята ли, че операцията на САЩ във Венецуела  ще бъде използвана като прецедент и оправдание за действие от Русия или Китай,  доколкото Си Цзинпин смята Тайван за сепаратистка заплаха, президентът на САЩ каза за китайския президент: "Това зависи от него, какво ще прави. Но, знаете ли, аз му казах, че бих бил много недоволен, ако го направи, и не мисля, че ще го направи. Надявам се, че няма да го направи."

След това, попитан дали  Си Цзинпин може да се възползва от последните събития, за да атакува или да задуши Тайван, Тръмп предположи, че китайският лидер не би посмял да предприеме тази стъпка, докато той е на власт във Вашингтон. "Той може да го направи, след като имаме друг президент, но не мисля, че ще го направи, докато аз съм президент", каза той.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Властта на Тръмп Международно право Американско превъзходство Лична моралност Външна политика на САЩ НАТО Гренландия Венецуела Китай и Тайван Русия и Украйна
