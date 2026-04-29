Казусът „Сарафов“ влиза във ВСС – ще бъде ли образувано дисциплинарно производство срещу него

Предложението е внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов

29 април 2026, 07:00
П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да реши на заседание днес дали да бъде образувано дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Темата е включена като втора точка в дневния ред на кадровия орган и се очаква да предизвика сериозен дебат в рамките на съдебната власт.

Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи Сарафов за дисциплинарни нарушения

Предложението за стартиране на дисциплинарна процедура е внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. В мотивите си той излага няколко аргумента, които според него поставят под въпрос действията и публичното поведение на Сарафов в качеството му на изпълняващ функциите главен прокурор.

Андрей Янкулов: Нарушенията на Сарафов са комплексни

  • Спорните действия

Сред основните акценти в предложението е твърдението, че Сарафов не е изпълнил поет ангажимент за изясняване на случая, известен като Осемте джуджета – казус, който от години предизвиква обществен и институционален интерес заради съмнения за злоупотреби и влияние в съдебната система.

Освен това, министър Янкулов посочва, че са били направени недопустими публични изказвания по адрес на Върховния касационен съд. Подобни коментари, според него, могат да се тълкуват като накърняване на институционалния баланс и авторитета на съдебната власт.

ВСС няма да образува производство срещу Сарафов

Друг спорен момент е свързан с разпространена комуникация с Европейската прокуратура по казуса с Теодора Георгиева. Според вносителя на предложението, подобни действия могат да нарушават установени правила за конфиденциалност и институционално взаимодействие.

В мотивите се посочва и публично изказване на Сарафов в началото на разследването „Петрохан“, което е определено като непремерено и несъобразено с етапа на проверката.

Решението на Прокурорската колегия ще бъде ключово – както за конкретния казус, така и като сигнал за начина, по който съдебната система реагира на вътрешни критики и искания за дисциплинарна отговорност.

  • Какво следва

Ако бъде взето решение за образуване на дисциплинарно производство, ще започне процедура по събиране на доказателства и изслушване на засегнатите страни. В противен случай темата вероятно ще остане в сферата на политическия и обществен дебат.

Очаква се развитието по казуса да бъде внимателно следено както от професионалната общност, така и от европейските партньори на България, предвид значението му за върховенството на правото.

