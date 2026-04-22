Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка

П резидентът Илияна Йотова коментира оставката на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов пред журналисти.

"Вчера казах, че това ще бъде негово лично решение и преценка, днес той го направи. За мен това е необходима, но само първа стъпка, от тук нататък отговорността е на НС и аз се надявам с максимален консенсус да се преодолеят, както изтеклите мандати, така и прозрачно да бъде избран нов ВСС, достатъчно авторитетен, който да гарантира от тук нататък прозрачността на всички процедури, защото това е работа и отговорност на политиците, а ни е българските граждани искаме правосъдие, което гарантира справедливост", заяви Илияна Йотова.

На въпроса: "Закъснял ход ли беше оставката на Сарафов?", Йотова бе категорична:

"Моята лична преценка е, според мен отдавна трябваше да се случи това, защото, когато няма достатъчно аргументи за това оставане и има безкрайни дискусии дали е законно или не е законно, когато става въпрос за законност, по-добре беше да се оттегли доста отдавна и да отпуши този процес, но пак казвам, това е моето лично мнение", заяви Йотова.