Първи избори в Газа след началото на войната

П алестинците на Западния бряг и в един град в ивицата Газа в събота гласуваха на местни избори. Те избраха съставите на местните съвети, които отговарят за водоснабдяването, пътищата и електроснабдяването в двете територии, съобщиха световните агенции. Организирани под егидата на Палестинската автономия, общинските избори се проведоха на окупирания Западен бряг, където се наблюдава широко разпространено разочарование от управляващото движение „Фатах“, отбеляза Си Ен Ен.

На Западния бряг близо 1,5 милиона души бяха регистрирани да гласуват, докато в Газа право на глас имаха около 70 000 души, според базираната в Рамала Централна избирателна комисия.

Вотът в ивицата Газа бе проведен в централния град Дейр ал Балах - един от районите в анклава, засегнати в най-малка степен от продължилaта две години война между Израел и „Хамас", започнала след безпрецедентните атаки на ислямисткото движение в Южен Израел на 7 октомври 2023 г. При нападението бяха убити 1219 души, повечето мирни жители, съгласно преброяване на АФП, извършено въз основа на израелски данни, а 251 заложници бяха отведени в ивицата Газа.

В ивицата Газа по-малко от 5% от населението имаха право на глас във възприеманите до голяма степен като символични избори - първите, откакто „Хамас“ пое контрола през 2006 г.

„Честно казано, като палестинец и син на ивицата Газа, се чувствам горд, че след тази война демократичният процес се завръща“, заяви 52-годишният избирател Мамдух ал Бхаиси пред Ройтерс. „Изпълнен съм с радост и се моля всички да участват и да допринесат за успеха на този голям демократичен празник“, отбеляза той.

Изборите в Газа се произведоха въпреки сериозните предизвикателства, включително липса на подходящи места за секции и недостиг на избирателни урни, посочи Джамил ал Халиди, регионален директор на Избирателната комисия. Много от училищата, които обичайно служат като секции, бяха разрушени по време на войната, което наложи гласуването да бъде проведено в палатки.

Въпреки това, много местни жители все пак отидоха до урните.

„Дойдох да гласувам, защото това е мое право - да избера членове на общинския съвет, които да ни осигуряват услуги“, заяви Ашраф Абу Дан пред АП.

Движението 'Фатах' на покойния Ясер Арафат е получило едва 26 съветнически мандата от общо 118

„Бяхме решени да проведем тези избори и да намерим необходимите алтернативи, за да гарантираме успеха на процеса“, каза Ал Халиди.

„Хамас“ беше официално изключен от участие, тъй като Организацията за освобождение на Палестина изискваше от кандидатите да признаят държавата Израел и да подкрепят решението за две държави.

Макар да не участваха с официална листа, силите на „Хамас“ охраняваха секциите в Дейр ал Балах, като разположиха въоръжени служители около тях.

„Произвеждането на общински избори в Дейр ал Балах е положителна и важна стъпка“, заяви говорителят на ислямистката групировка Хазем Касем, призовавайки за произвеждането и на президентски и парламентарни избори, каквито също не е имало през последните две десетилетия. „Смятаме тези избори за важна и необходима стъпка и се надяваме те да обхванат всички части на ивицата Газа“, посочи той.

Освен това, въпреки липсата на официални претенденти, част от кандидатите в една от листите в Дейр ал Балах бяха възприемани от местни жители и анализатори като близки до движението, което превърна резултатите в индикатор за обществената му подкрепа, отбеляза „Ал Джазира“.

Предварителните резултати показват, че листата „Дейр ал Балах ни обединява“, свързвана с „Хамас“, печели само две от общо 15 места в Газа, съобщи в. „Джерузалем пост".

Листата „Нахдат Дейр ал Балах“, подкрепена от „Фатах“ и Палестинската автономия, получи шест места. А останалите са спечелени от две други местни формации - „Бъдещето на Дейр ал Балах“ и „Мир и строителство“, които не са свързани с основните фракции.

Според представители на изборната комисия вотът в Газа може да послужи като модел за бъдещи национални избори. „Вълнуващо беше да видим как в Газа, с местно произведени урни и отпечатани бюлетини, се произвеждат първите избори от 21 години - на фона на опустошителна война“, заяви Ашраф Шуаиби.

Вотът предостави и възможност на Палестинската автономия да демонстрира известна степен на управление както на Западния бряг, така и в Газа - нещо, което не е постигала реално, откакто беше изтласкана от анклава от „Хамас“ преди близо две десетилетия.

„Днешният вот е важен не само за демократичното управление в палестинските територии, но и защото комисията успя да го организира в Дейр ал Балах - място, където хора, преживели разселване и трудности, не са гласували от 20 години“, заяви Сара Джонсън от неправителствената организация „Картър център“. „Включването на Газа е ключово за всякакъв път към самоопределение“, каза тя.

„Надеждата ни е тези избори да затвърдят палестинската идентичност, да предотвратят нейното заличаване и да укрепят връзката ни с тази земя“, каза 56-годишният избирател Мохамед Салман.

На окупирания Западен бряг изборите бяха посрещнати със скептицизъм. В ключови градове като Рамала и Наблус единствените кандидати бяха от „Фатах“, който контролира Палестинската автономия от създаването ѝ.

Въпреки това, поддръжници на 90-годишния президент Махмуд Абас, който не е свиквал президентски избори от 20 години насам, спечелиха по-голямата част от надпреварите на палестинските общински избори, съобщиха изборни представители.

Движението обяви победа в повечето местни съвети, включително в Дженин. Освен това посочи, че е формирало 197 общински и селски съвета чрез консенсус в координация с национални фракции, съобщи палестинската агенция УАФА, цитирана от „Джерузалем пост“.

Централната избирателна комисия съобщи, че избирателната активност на Западния бряг е била около 53,44%, а в ивицата Газа - 23 процента.

Според „Ал Джазира“ ниската активност в анклава се дължи както на остарелите регистри на населението вследствие на войната, така и на масовото разселване на хора на територията.

Въпреки че Палестинската автономия представи изборите като изпълнение на обещанието на Абас 2026 г. да бъде „година на палестинската демокрация“, експерти, активисти и международни медии посочиха редица недостатъци в изборния процес.

В редица градове на Западния бряг, включително Наблус и Рамала, е била подадена само една кандидатска листа, което означава автоматична победа без реално гласуване. Председателят на комисията Рами Хамдала заяви на пресконференция в Ал Бира, че съставите на 197 местни органа са били определени без оспорвани избори.

Палестинецът Маруан Енаби коментира пред Асошиейтед прес, че не смята изборите за знак за промяна. От Калкилия, където не са били регистрирани кандидатски листи, той подчерта: „Това не е прозрачност. Това е хаос.“

Изборите бяха произведени „в изключително чувствителен момент - на фона на сложни предизвикателства и извънредни обстоятелства“, заяви палестинският премиер Мохамад Мустафа при обявяването на резултатите в неделя.

„Всички са наясно с условията в политиката, сигурността и икономиката, с фрагментацията на палестинските територии, войната в Газа и регионалния конфликт с участието на Иран“, заяви пред журналисти Рами Хамдала. „Самото произвеждане на изборите в Дейр ал Балах е значително постижение и се надяваме в близко бъдеще да проведем избори и в други части на ивицата Газа“, добави той.

Говорителят на „Фатах“ Абдул Фатах Даула отбеляза, че активността е близка до тази на последните местни избори на Западния бряг през 2022 г., като похвали избирателите, че са участвали въпреки продължаващото насилие.

Палестинският журналист Махмуд Хрейбат от своя страна определи пред Си Ен Ен изборите като „сватба без младоженец“, добавяйки, че те оставят усещане за „незавършен и бездушен демократичен процес“.

Активистката Худа ал Имам предупреди, че вотът рискува да се превърне в „чиста формалност“, вместо в реален демократичен процес, отразяващ волята на хората.

Гласуваше се предимно за отделни кандидати, а не за листи, отбеляза Американското обществено радио. На фона на ниско доверие към политическите партии по-голяма роля в кампаниите имаха отделни семейства и кланове.

Много палестинци, от друга страна, искат нещо повече от местни избори.

„Местните избори са важна стъпка, но не са достатъчни… Искаме общи избори“, заяви в социалните мрежи Башар Масри, известен палестинско-американски бизнесмен.

Координаторът на ООН Рамиз Алакбаров похвали изборната комисия за организирането на „надежден процес“, предаде „Дойче веле“.

„Съботните избори представляват важна възможност за палестинците да упражнят демократичните си права в изключително труден период“, заяви той.

Според говорителя на избирателната комисия Фарид Таамала гласуването „отразява волята на палестинския народ да остане на своята земя и да развива страната си“.

„Основната идея е да се свържат политически Западният бряг и Газа като една система“, добави той.

Палестинците разглеждат обединението на двете територии под едно управление като ключов елемент за бъдеща държавност.

Въпреки че правителството на Израел се противопоставя на тази идея, някои европейски страни и арабските държави подкрепят възстановяването на управлението на Палестинската автономия в Газа и създаването на независима палестинска държава.

Избирателната комисия посочи, че не е координирала пряко организацията на вота в Газа нито с Израел, нито с „Хамас“.