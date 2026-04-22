Прокурорската колегия на ВСС прие оставката на Сарафов

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събра на редовно заседание в сряда. На него бе прието за сведение изявлението на Сарафов да се оттегли и бе поискано съгласие от зам. -главния прокурор Ваня Стефанова да изпълнява функциите на главен прокурор за период от шест месеца.
Тя бе определена, тъй като е най-старшият прокурор във ВКС.
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Това бе първото събиране на кадровиците, след като управляващи и част от опозицията в бъдещия 52-ри парламент призоваха изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да подаде оставка.
В дневния ред на колегията нямаше предварително записана точка, свързана с казуса около обвинител номер едно.
Правосъдният министър Андрей Янкулов с коментар за оставката на Сарафов
Досега представителите на държавното обвинение отказваха да го сменят с мотив, че той е в заварено положение и за него не се отнася промяната в закона, според която може да остане на поста най-много шест месеца.
След приемане на заявлението му той ще се върне на начело на Националната следствена служба. Мандатът му като неин директор изтича в края на 2027 г. Като шеф на следствието, той е и зам.-главен прокурор по разследването.