Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

П рез нощта облачността ще остане значителна, но валежите в повечето места ще отслабнат, в северозападните райони временно ще спрат. Вятърът ще е слаб от северозапад, в източните райони от изток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца. Ще започне да се повишава.

В сряда облачността ще е предимно значителна и на места ще има валежи от дъжд. По-интензивни и с гръмотевици ще са явленията в крайните южни и североизточни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от север, в Източна България от изток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°.

В планините ще бъде облачно и на места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Над около 1200-1400 метра надморска височина дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър, по най-високите части – северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около -1°.

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на места, повече по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 35 мин. и залязва в 20 ч. и 16 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 41 мин. Луната в София залязва в 1 ч. и 33 мин. и изгрява в 10 ч. и 10 мин. Фаза на Луната: два дни преди първа четвърт.

През следващите два дни ще е ветровито, с умерен, в четвъртък, главно в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, в четвъртък – по-често значителна и все още на отделни места, главно в източната половина от страната и планинските райони ще превали дъжд.

В петък вероятността за валежи намалява, но все пак са възможни изолирани слаби превалявания, главно в планинските райони. Минималните температури ще са по-ниски в четвъртък – между 1° и 6°, а дневните ще се повишат, в петък максималните ще достигат, в низините ще надхвърлят 20°.