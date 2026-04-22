Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Новият Compass предлага усъвършенстван дизайнерски език, увеличено вътрешно пространство и пълна гама силови агрегати, покриваща голяма част от сегмента

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

22 април 2026, 07:27
Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента
Н овият Jeep Compass пренася наследството на марката в модерната ера, съчетавайки емблематичния дизайн с авангардни технологии и повече обем, без да са забравени добрите стари основи, а именно най-добрата проходимост в класа през всякакъв вид терен и настилка.

Новият Compass предлага увеличени пропорции с дължина 4,55 м, оптимизирана аеродинамика, но камерите и радарите са позиционирани по-високо, за да се намали рискът от повреда при тежки офроуд условия. Моделът предлага нови настройки на окачването, разработени за постигане на най-добрия баланс между управление и комфорт. Осигурен е просвет от 200 мм, което позволява преминаване по неравни пътища без компромис с поведението на асфалт. Вертикалното ускорение е намалено с 15%, а наклоняването на каросерията – с 20%, което гарантира по-стабилно управление на пътя. Тази техническа еволюция е допълнена от повишена шумоизолация, благодарение на материали като новото задно стъкло, което е с 11% по-дебело.

Резултатът е автомобил, който предлага динамично баланс и комбинира пъргавина със спокойствието, характерно за премиум SUV. В допълнение към това, версията 4xe ще донесе още една крачка напред в производителността благодарение на новия електродвигател отзад, разработен специално за Jeep Compass и способен да осигури 132 kW и до 3100 Нм въртящ момент на колелата, осигурявайки изключително сцепление.

Източник: CarMarket.bg

Интериорът е изцяло преработен с цел постигане на по-голяма функционалност. Пространството е значително увеличено – пътниците отзад получават допълнителни 17 мм за краката, а багажникът достига до 550 л, което е с 45 л повече от преди. Интериорната архитектура дава приоритет на удобството и лесното управление чрез интуитивен физически ротационен селектор за смяна на скорости, електронна ръчна спирачка и превключвател на режимите Selec-Terrain®, разположен така, че да бъде използван безпроблемно дори при преминаване през неравни терени.

Именно системата за избор на режими на движение Selec-Terrain® е една от ключовите особености на модела. Водачът може да избира между пет режима: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud и Electric (последният е наличен само за e-Hybrid Plug-in версията). Всички режими работят интегрирано с електронната стабилизираща програма (ESP), която координира ABS, контрол на сцеплението и управлението на двигателя за максимална безопасност и прецизност.

Източник: CarMarket.bg

Новият Jeep Compass въвежда модерна технологична архитектура, която позволява широка гама усъвършенствани свързани услуги – бордови и дистанционни. Те са организирани в два пакета: Connect ONE и Connect PLUS, предназначени да подобрят изживяването и да интегрират автомобила с дигиталния начин на живот на водача. Включен в цената за 10 години, пакетът Connect ONE предоставя множество функции, включително специфични за EV модели като график за зареждане, предварително затопляне или охлаждане на купето и оптимизация на работата на батерията. Част от този пакет е и Digital Key – иновативна функция, позволяваща отключване и достъп до автомобила чрез смартфон. Пакетът Connect PLUS е наличен с 12-месечен безплатен пробен период и включва множество услуги за подобряване на пътуването. Клиентите могат да следят нивото на заряда, да намират зарядни станции, да заключват и отключват автомобила дистанционно и да използват ChatGPT, вече напълно интегриран в инфотейнмънт системата.

Началният екран на 16-инчовия централен дисплей обединява всички основни функции – медия, навигация, телефон и климатизация – в единна интуитивна платформа. Пред водача има 10,25-инчово инструментално табло, като той може да разчита и на Head-Up дисплей, за да не отмества погледа си от пътя.

Източник: CarMarket.bg

Сред ключовите подобрения е One-Pedal Drive функцията при BEV версиите, позволяваща контрол на ускорението и намаляването на скоростта само чрез педала на газта. Друго важно подобрение в новия Jeep Compass е въвеждането на автономно шофиране от ниво 2 като стандартна функция. Пакетът за безопасност включва Predictive Adaptive Cruise Control (P-ACC) и полуавтоматична смяна на лентата. P-ACC запазва всички функции на традиционния ACC Stop&Go, но добавя възможност за адаптиране на скоростта според профила на пътя, ограниченията и предстоящи завои или кръгови.

Новият Compass предлага една от най-пълните и съвременни електрифицирани гами в своя сегмент, предоставяйки свобода на избор между производителност, ефективност и удоволствие от управлението. Текущата гама включва ефективния 1,2 e-Hybrid FWD с 145 к.с. и пробег до 942 км, както и изцяло електрическия вариант с предно предаване, 213 к.с. и пробег до 500 км (WLTP). Впоследствие се очаква e-Hybrid Plug-in с 225 к.с. и електрическа версия с два електромотора, четири задвижващи колела и 375 к.с.

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
Демонтират скелето на Паметника на Съветската армия в парк „Княжеска градина“

Демонтират скелето на Паметника на Съветската армия в парк „Княжеска градина“

