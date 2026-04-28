За „Петрохан-Околчица”: Версията, че няма външна намеса, остава

О става версията, че няма външна намеса при случаите „Петрохан“ и „Околчица“, но разследващите не трябва да пренебрегват нито една версия, за да бъде разследването цялостно, пълно и обективно.
Случаят "Петрохан-Околчица": Разплита ли се мистерията след новите разкрития на властите
Това потвърди за NOVA служебният вътрешен министър Емил Дечев, след като стана ясно, че при пореден оглед около хижа „Петрохан“ е намерена четвърта гилза.
Тя е изпратена за експертиза в Националния институт по криминалистика.