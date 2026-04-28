Ирански генерал: Не смятаме войната за приключила

Иранският генерал подчерта, че не е имало наземна агресия срещу границите на страната

28 април 2026, 21:05
Ирански генерал: Не смятаме войната за приключила
И ранските въоръжени сили не смятат войната със САЩ за напълно приключила, тъй като военната обстановка все още се запазва. Това заяви бригаден генерал Мохамад Акраминия, говорител на иранската армия, предава "Фокус".  

''Не смятаме войната за приключила. Сегашната ни обстановка все още се счита за военна. Иранският народ може да бъде спокоен, че ако врагът извърши агресия отново, ще се изправи пред нови оръжия и нов отговор от Иран'', заяви Акраминия по държавната телевизия на Иран.

Той добави, че през последните 40 дни сухопътните сили на Иран са изиграли ефективна роля при изстрелването на ракети, по-специално ракети ''Фаджр'' и ''Фатх'', които бяха изстреляни срещу бази на САЩ в съседните държави.

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Иранският генерал подчерта, че не е имало наземна агресия срещу границите на страната благодарение на високата бойна готовност на сухопътните сили и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

По отношение на дейността на противовъздушната отбрана той заяви: 

''Над 170 вражески самолета, както и 16 изтребителя, бяха набелязани и свалени от силите за противовъздушна отбрана на армията и сектора за космическа противовъздушна отбрана на КГРИ под контрола на Националната база за противовъздушна отбрана''.

Данните нямат потвърждение от други източници. Реално иранските ВВС са успели да свалят и повредят близо 90 самолета и хеликоптера, над 80 от които военни, повечето от тях - безпилотни дронове. Един изтребител на САЩ F-35 е ударен, но успява да се приземи в базата си и един F-15 е свален в Иран, като двамата пилоти са спасени. Още 3 изтребителя F-15 са свалени, но от военновъздушната отбрана на Кувейт, по грешка. Освен това 2 изтребителя "Юрофайтър" на ОАЕ са повредени от иранските ракети.

Относно дейността на ВВС говорителят заяви, че в началото на войната ВВС на Техеран са атакували вражески бази в страни като Ирак (Ербил), Кувейт и Катар. Той цитира доклад на американско медийно издание относно изтребител F-5 на армията, който успешно е поразил американска база, след като е преминал през различни защити.

По отношение на Военноморските сили той отбеляза, че те са изстреляли морски крилати ракети и дронове към цели в региона и в Израел.

''Военноморските сили не позволиха на американски военни кораби, включително самолетоносача ''Абрахам Линкълн'', да се приближат до бреговете на страната'', твърди иранският военен.

Генерал Акраминия подчерта още, че тези атаки са унищожили значителна част от вражеското оборудване, включително радари за въздушно наблюдение в Катар и Израел. Той отбеляза, че центровете за презареждане, особено на летище ''Бен Гурион'', са били атакувани многократно.

''Като цяло тези операции нанесоха много ефективни удари по бойната мощ на врага; обаче, поради строгата цензура в Израел и страните от региона, много от тези последици не бяха напълно отразени по това време'', обясни той. Той предсказа, че истинските размери на тези щети ще бъдат разкрити през следващите месеци, когато се появят повече доклади.

''В този процес актуализирахме базата си с цели, продължихме обучението си, използвахме опита, натрупан от войната, и произведохме и обновихме оборудването си, следователно условията за нас все още се считат за военни'', обобщава иранският адмирал.

Припомняме, че САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран на 28 февруари. На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Ислямската република. Според Иран, 3375 иранци са били убити при американско-израелски удари през 40-те дни на войната. На 11 април делегации от Техеран и Вашингтон проведоха разговори в Исламабад, но не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане поради редица разногласия. На 21 април Тръмп обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран.

