Полицейска гонка, спречкване и скъсан пагон: Задържаха пиян шофьор без книжка в Ботевград

Униформените подали звуков и светлинен сигнал, но водачът не спрял за проверка и увлякъл патрулката в преследване

29 април 2026, 07:40
П олицейска проверка в Ботевград прерасна в опит за бягство и сблъсък с униформените. Инцидентът се разиграл в ранните часове, когато водач не се подчинил на подаден сигнал за спиране. Все пак служителите на реда успели да хванат шофьора.

При задържането се стигнало до агресия - един от полицаите е с охлузвания по ръката, а пагонът на униформата му е бил скъсан. Водачът се оказал без книжка и с 1,67 промила алкохол. 

„Около 6:00 часа сутринта патрулирахме и на едно от кръстовищата видяхме водач, чиято кола поднесе, когато се опитваше да завие надясно. Това ни направи впечатление и решихме да извършим проверка", разказа певд NOVA един от патрулиращите полицаи, извършили задържането. 

Униформените подали звуков и светлинен сигнал, но водачът не спрял за проверка и увлякъл патрулката в преследване.

"Водачът не се подчини и увеличи скоростта. Успяхме да го задържим малко по-късно пред блок в един от жилищните квартали на града", допълни той. 

При опит да бъде проверен шофьорът започнал да проявява агресия. Видимо бил в нетрезво състояние. При задържането оказал съпротива, вследствие на което бил скъсан пагонът на униформата на един от полицаите. Светлоотразителната жилетка и бодикамерата му също паднали на земята при дърпането. 

От извършената проверка било установено, че мъжът е неправоспособен водач - никога не е притежавал шофьорска книжка и вече е бил санкциониран за същото нарушение през 2018 година.

"Пробата за алкохол отчете 1,67 промила", заяви колегата му младши инспектор  Пламен Симеонов от РУ-Ботевград.

Източник: NOVA    
