Янкулов: Сарафов се оттегли след политическо преформатиране, законът беше игнориран

Министърът на правосъдието посочи, че екипът му ще внесе законопроект за нова процедура за избор на състав на ВСС

28 април 2026, 11:27
Б орислав Сарафов изчака преформатиране на политическия терен, за да се оттегли, а можеше да го направи много по-рано. Това каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов пред NOVA.

На 22 април, след три години като изпълняващ функциите главен прокурор, Борислав Сарафов се оттегли от ръководството на държавното обвинение.  В същия ден Ваня Стефанова прие да бъде новият и.ф. главен прокурор. Искането за съгласие бе изпратено от Прокурорската колегия на ВСС. Така тя вече е назначена временно - за период от шест месеца.

По думите на Янкулов бившият и.ф. главен прокурор e трябвало да се оттегли много по-рано - сам или чрез Прокурорската колегия.

„Бяха предоставени достатъчно шансове за това. Имаше възможност въпросът да се разреши, имаше и категорични основания, не изчаквайки преформатиране на политическия терен. Законът беше игнориран от ВСС. Предупреждавах от две месеца, че ако не се възползват от шансовете, които и аз давах, ще се стигне до решение, което да е зaлог на политическа воля. Сега може би се оставя точно такова усещане“,  посочи министърът.

Янкулов коментира и призивите за възпрепятстване на Сарафов да изпълнява задълженията си поради липса на легитимност.

„Борислав Сарафов предпочете да не говори през голямата част от доста дългия си мандат на временно изпълняващ длъжността. Темата трябва да се затвори, защото коментарите дали проблемът с него може да се разреши чрез държавно насилие, сами по себе си са проблем. Силовашки изпълнения не са довели до нищо добро, нямало е правни основания за принудителни действия“, смята той.

Правосъдният министър смята, че културна промяна в съдебната система ще наложи убедително поведение на магистратите в защита на своята независимост.

„За каква независимост говорим, ако за да се случи промяна в системата, трябва да има такава първо на политическия терен? В демонстрация на воля от новото управляващо мнозинство трябва да се предприемат нормативни стъпки - законови промени. Квотите за ВСС не трябва да се парцелират измежду мнозинството. Изборът трябва да се случи през нова процедура за състав, която да гарантира независимост. Законопроект за такава промяна ще бъде предоставен от моя екип“, подчерта Янкулов. 

Относно сигнала за изтекли записи, на които се твърди, че говори и.ф. председател на ВАС Георги Чолаков, министърът разясни, че по случая може да се потърсят дисциплинарна и наказателна отговорност.

„Трябва първо да се даде шанс на разследването, да се види дали ще се установят факти“, призова той. 

Източник: NOVA    
Борислав Сарафов Андрей Янкулов Главен прокурор Оттегляне Съдебна система Политически терен Прокурорска колегия Независимост на магистратите Законови промени Изтекли записи
"Има още едно сериозно извънредно положение в Туапсе след атака на вражески дронове", заяви местният губернатор

„Зомби червеят“ е бил замразен дълбоко в сибирската вечна замръзналост още от късния плейстоцен, който се счита за последната епоха на ледниковия период, приключила преди приблизително 11 700 години

Техеран заяви, че Щатите трябва да се откажат от „незаконните и неразумни искания“

Михаил Заимов напусна този свят на 26 април след тежко боледуване

Руската суперяхта разполага с басейн, подводница и хеликоптерна площадка

В шоуто си в понеделник Кимъл заяви, че съжалява за преживяното от президента и първата дама, но привидно защити шегата и не се извини за нея. По-късно той обясни своята „шега“, като каза, че това е „много лека шега за това, че той е почти на 80, а тя е по-млада от мен“

Заради извършване на огледи на местопроизшествието е създадена е организация за обход през Чикерица

Шофьорите са проверени за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати

21-годишен австриец се изправи пред съда по обвинения в подготовка на мащабна терористична атака срещу почитателите на американската поп звезда през август 2024 г., която доведе до отмяната на три разпродадени концерта в австрийската столица

На 23 години Анна Бодакова не само се превърна в най-младия депутат в новия парламент, но и доказа, че гласоподавателите са готови да подкрепят промяната, когато видят зад нея ясна визия и подготовка

Причината - подозрения за извършено убийство

Ученическият клуб MoneyMinds с нова инициатива за избор на образование, успешна кариера и развитие на ключови умения

Според европейските институции операционната система дава приоритет на Gemini над останалите платформи, но интернет гигантът е на обратното мнение и смята, че подобен ход ще бъде безпричинно вмешателство в развитието на платформата

Инцидентът е станал между два леки автомобила

Лейди Гага и Доечии представиха видеото към общото си парче „Runway“ – първи сингъл от саундтрака на „Дяволът носи Prada 2“. Проектът включва авангардна мода и препратки към филма с Мерил Стрийп и Ан Хатауей, който излиза на големия екран на 1 май

