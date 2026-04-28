КС реши, че ще разгледа решението на НС за „Съвета за мир“ на Тръмп

К онституционен съд на България допусна за разглеждане по същество делото за решението на Народно събрание от 13 март 2026 г., правителството да внесе предложение за присъединяване на страната към „Съвет за мира“, основан от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Делото е образувано по искане на Министерския съвет, който оспорва конституционосъобразността на парламентарно решение. С него депутатите задължават правителството да внесе в парламента проект на закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към т.нар. „Съвет за мира“.

МС сезира КС заради решението на парламента за Съвета за мир на Тръмп

Казусът е дали парламентът има право да задължи изпълнителната власт да внесе конкретен законопроект – в случая за международното споразумение, под което бившият премиер Росен Желязков сложи подписа си в присъствието на президента Доналд Тръмп в Давос.

Конституционният съд е приел единодушно да допусне искането за разглеждане по същество, като в заседанието са участвали всички 12 съдии. Предстои съдът да се произнесе дали атакуваното решение противоречи на Конституцията.