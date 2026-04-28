България

КС реши, че ще разгледа решението на НС за „Съвета за мир“ на Тръмп

Казусът е дали парламентът има право да задължи изпълнителната власт да внесе конкретен законопроект

28 април 2026, 15:05
Източник: БТА

К онституционен съд на България допусна за разглеждане по същество делото за решението на Народно събрание от 13 март 2026 г., правителството да внесе предложение за присъединяване на страната към „Съвет за мира“, основан от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Делото е образувано по искане на Министерския съвет, който оспорва конституционосъобразността на парламентарно решение. С него депутатите задължават правителството да внесе в парламента проект на закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към т.нар. „Съвет за мира“.

МС сезира КС заради решението на парламента за Съвета за мир на Тръмп

Казусът е дали парламентът има право да задължи изпълнителната власт да внесе конкретен законопроект – в случая за международното споразумение, под което бившият премиер Росен Желязков сложи подписа си в присъствието на президента Доналд Тръмп в Давос.

Конституционният съд е приел единодушно да допусне искането за разглеждане по същество, като в заседанието са участвали всички 12 съдии. Предстои съдът да се произнесе дали атакуваното решение противоречи на Конституцията.

Източник: БГНЕС    
Конституционен съд Народно събрание Съвет за мира Доналд Тръмп
Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Блясък в Ню Йорк: Джордж Клуни получи престижна награда, придружен от ослепителната Амал

Зеленски заплаши Израел със санкции заради "откраднато" украинско зърно

Турист загина в Египет след ухапване от кобра по време на шоу

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
Подиграха съпругата на Пийт Хегсет заради евтина рокля от китайски сайт за бърза мода

Инфлуенсърка, самоопределяща се като „социалистическа светска дама“, предизвика вълна от възмущение, след като се опита да осмее Дженифър Хегсет за бюджетния ѝ избор на рокля от Shein за 42 долара за престижната вечеря на кореспондентите в Белия дом

Въоръжени грузинци, хванати с фалшиви паспорти в София

СГС е наложил на двамата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение

Целият свят бяга за тези, които не могат: Wings for Life World Run отново обединява стотици хиляди за кауза без финална линия

Wings for Life World Run е най-голямото синхронизирано бягане в света и единственото по рода си събитие без фиксирана финална линия

Отнеха имунитета на румънската евродепутатка Диана Шошоака

Главната прокуратура на Румъния обвини Шошоака в 11 престъпления

Автомобил прегази малко дете в Розино

Алкохолната проба на шофьора е отрицателна

Близо 90-годишен стреля по хора в Атина и избяга

Ранени са петима души

Бебе на борда: Жена роди на 10 000 метра височина минути преди кацане

Екипажът на Delta и трима медицински доброволци се превърнаха в герои, след като помогнаха на бременна жена да роди успешно в небето над САЩ

Свидетелства за изнасилвания и "ферма за бебета": Какво се е случвало в ранчото "Зоро" на Епстийн

"Множество млади мъже" са били дрогирани и изнасилвани в ранчото "Зоро" на Джефри Епстийн, според нов разтърсващ доклад

Затвориха временно АМ "Тракия" заради изтеглянето на катастрофирал тир

Трафикът се пренасочва през пътен възел "Калугерово"

,

Бившите съпрузи Мелани Грифит и Антонио Бандерас остават еталон за добри отношения след развода

Издирват 94-годишен мъж с деменция, изчезнал във Варненско

Извършват се обходи в района, като основно се претърсва местността ''Крушките'', в близост до дома му

Тежка катастрофа на пътя Мездра - Своге, загина 18-годишно момиче

Инцидентът е станал в района на Гара Лакатник

,

Прототипът е тестван върху човешкия парагрипен вирус тип 3 (hPIV-3), който може да предизвика бронхиолит и пневмония

Създадоха фонд за превенция, лечение и терапия на хaзартнатa зависимост

Негови посланици ще бъдат Малена и Тервел Замфирови

Едва на 37 години почина бившият футболист на "Спартак Варна" Васко Боев

Бившият футболист и треньор в школата на клуба е починал на 37-годишна възраст

Скандал в Темида: Започва дисциплинарно производство срещу съдия заради натиск върху колега

Министърът на правосъдието смята, че с действията си съдията е нарушил основни етични правила

