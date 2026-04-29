Свят

Посланикът на САЩ в Украйна подава оставка

Джули Дейвис пое задълженията през май 2025 г.

29 април 2026, 07:27
Посланикът на САЩ в Украйна подава оставка
Източник: AP/БТА

И зпълняващият длъжността посланик на САЩ в Киев Джули Дейвис ще напусне поста си и ще се пенсионира, съобщиха снощи американски официален представител и Държавният департамент на САЩ, на фона на застоя на преговорите с американско посредничество за прекратяване на огъня и слагане на край на руската инвазия в Украйна, предаде "Ройтерс".

Вестник "Файненшъл Таймс" пръв съобщи за напускането на Дейвис и посочи, че причината е разминаване в мненията относно политиката на президента Доналд Тръмп, както и че Дейвис е изгубила мотивация поради намаляващата подкрепа на Тръмп за Украйна.

Държавният департамент опроверга тази версия, като заяви, че "е невярно" да се твърди, че Дейвис напуска поради разминавания с Тръмп.

"Посланик Дейвис е била непоколебим поддръжник на усилията на администрацията на Тръмп за постигане на траен мир между Русия и Украйна", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

"Тя ще продължи с гордост да прокарва политиката на президента Тръмп, докато официално напусне Киев през юни 2026 г. и се пенсионира от Държавния департамент", добави Пигот.

Дългогодишен дипломат с повече от три десетилетия опит, Дейвис пое задълженията на временен посланик в Украйна през май 2025 г., след като нейната предшественичка Бриджит Бринк подаде оставка поради несъгласието си с политиката на Тръмп спрямо Украйна.

Откакто встъпи в длъжност през януари 2025 г., Тръмп обвинява Украйна за руската инвазия в страната, започнала преди повече от четири години, и поддържа нееднозначни отношения с украинския президент Володимир Зеленски, посочва "Ройтерс".

Американският президент също така упражнява силен натиск за сключване на примирие, но засега не успява да сложи край на войната чрез преговорите за прекратяване на огъня, които в момента до голяма степен са в застой, тъй като Вашингтон е съсредоточил вниманието си върху войната с Иран. Тръмп възприе далеч по-приятелски подход към руския президент Владимир Путин.

Дейвис е посланик на САЩ в Кипър от 2023 г. и продължи да изпълнява и тези свои задължения по време на престоя си в Киев.

Източник: БТА/Владимир Арангелов    
