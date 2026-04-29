Служебното правителство провежда едно от последните си заседания

КС реши, че ще разгледа решението на НС за „Съвета за мир“ на Тръмп

Витанов: Изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици

Казусът „Сарафов“ влиза във ВСС – ще бъде ли образувано дисциплинарно производство срещу него

П ланът за 2026 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г., предстои да бъде обсъден от Министерския съвет на редовното му седмично заседание, което започва в 10:00 ч., съобщиха от правителствената пресслужба.

Служебният кабинет „Гюров“ на финала: Какво свърши, кога си тръгва и какво предстои

В дневния ред е включен и Докладът за състоянието на администрацията през 2025 г., както и Годишният доклад за напредъка за 2026 г. по изпълнението на Националния средносрочен фискално-структурен план на Република България за периода 2025 – 2028 г.

Служебните министри ще обсъдят и проект на Съвместна декларация за стратегическо партньорство между България и Армения.

Ключова политическа седмица: Обнародват списъка с депутатите, предстоят мандати за правителство

Кабинетът ще разгледа и проект на решение за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди, свързани с изграждането на обект „Жп линия Видин – София“, в участъка Видин – Медковец, както и нова гара Срацимир. Проектът е част от инициативата „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин – София: актуализация на проекта и подготовка на железопътния участък Видин – Медковец“ и засяга землището на с. Въртоп, община Видин, област Видин.

„Не ни е страх и няма да ни приберат“ – Андрей Гюров преди предаването на властта

В програмата на министрите е включено и оттегляне на предложение до Народното събрание за одобряване на Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, както и за отмяна на решения на Министерския съвет.

Очаква се кабинетът да утвърди и протокол между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за функционирането на областното заведение „Лицей Болградска гимназия „Г. С. Раковски“ на Одеския областен съвет“ (Одеска област, Украйна), подписан на 30 март 2026 г. в Киев.