Тръмп: Мерц не знае за какво говори!

"Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че е нормално Иран да има ядрено оръжие. Той не знае за какво говори!".

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

"Ако Иран имаше ядрено оръжие, целият свят щеше да бъде заложник. В момента правя нещо с Иран, което други нации или президенти е трябвало да направят отдавна. Нищо чудно, че Германия се справя толкова зле, както икономически, така и по друг начин!", добави Тръмп.