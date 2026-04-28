Крал Чарлз III с историческа реч пред Конгреса в САЩ

Той заяви, че съдбите на САЩ и Обединеното кралство са взаимосвързани през последните 250 години

28 април 2026, 22:22
К рал Чарлз III благодари на американските законодатели и американския народ за гостоприемността им навръх 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост.

Споменаването на независимостта на САЩ предизвика бурни аплодисменти в Конгреса във Вашингтон, където британският монарх изнесе историческа реч.

Той заяви, че съдбите на САЩ и Обединеното кралство са взаимосвързани през последните 250 години, предава Би Би Си.

Крал Чарлз и кралица Камила на държавно посещение в САЩ за среща с Тръмп

„Както е казал Оскар Уайлд: „В днешно време всичко е същото в Америка, освен, разбира се, езика!“ – пошегува се кралят, предизвиквайки смях в публиката от официални лица.

Крал Чарлз посочи, че „се срещаме във времена на голяма несигурност“ и спомена войните в Европа и Близкия изток.

Той отчете и инцидента през уикенда, когато мъж се опита да нахлуе с оръжие в гала събитие, на което присъстваше Доналд Тръмп.

„Каквито и да са различията ни, каквито и разногласия да имаме, ние сме обединени в ангажимента си да поддържаме демокрацията, да защитаваме нашите народи. Нека кажа с непоклатима решителност, подобни актове на насилие никога няма да успеят,“ заяви монархът.

Чарлз III подчерта, че е 19-ият „в нашия ред суверени, който изучава с ежедневно внимание делата на Америка“.

„И така, идвам тук днес с най-голямо уважение към Конгреса на Съединените щати; тази цитадела на демокрацията, създадена да представлява гласа на целия американски народ за утвърждаване на свещените права и свободи,“ посочи кралят.

Той добави, че „не може да не мисли“ за майка си, кралица Елизабет II, която се е обърнала към същата зала през 1991 г., и че е дошъл, за да „изрази най-голямото уважение и приятелство на британския народ към народа на Съединените щати“.

Монархът се пошегува със старата традиция, че „когато се обръщам към собствения си парламент в Уестминстър, ние все още следваме вековна традиция и вземаме член на парламента за заложник. Държа него или нея в Бъкингамския дворец, докато не се върна безопасно. В днешно време се грижим доста добре за гостите си, често до степен, че те не искат да си тръгват. Не знам, г-н председател, дали днес имаше доброволци за тази роля.“ 

Чарлз III разсмя ледената кралица Мелания в Белия дом

„С духа на 1776 г. в съзнанието си“, продължи кралят, „може би можем да се съгласим, че не винаги сме съгласни - поне в началото! Всъщност, самият принцип, върху който е основан вашият Конгрес - никакво данъчно облагане без представителство, беше фундаментално несъгласие между нас и същевременно споделена демократична ценност, която наследихте от нас. Нашето е партньорство, родено от спор, но не по-малко силно заради него“.

„Нашите нации инстинктивно са с еднакви мисли“, посочи Чарлз III: „Опирайки се на тези ценности и традиции, отново и отново нашите две страни винаги са намирали начини да се обединят. Сега се обединяваме не само в полза на нашия народ, но и на всички хора.“

„Връзката на родство и идентичност между Америка и Обединеното кралство е безценна и вечна, тя е незаменима и неразрушима,“ подчерта монархът.

„И в двете ни страни, самият факт на нашите жизнени, разнообразни и свободни общества ни дава колективната сила, включително да подкрепяме жертвите на някои от злините, които, за съжаление, съществуват и в двете ни общества днес“, каза  кралят.

Той говори за „силата“ на собствената си християнска вяра като източник на ежедневно вдъхновение. Неговото споменаване на вярата получава бурни аплодисменти.

Чарлз III добави, че е посветил голяма част от живота си на „междурелигиозните отношения“, което също получава бурни аплодисменти.

Той също така говори за „дълбокото уважение, което се развива, когато хората от различни вероизповедания растат в разбирателство един с друг“.

Като спомена, че все още продължават Великденските празници, кралят ги определи „сезона, който укрепва надеждата ми“:

„Ето защо вярвам с цялото си сърце, че същността на нашите две нации е щедрост на духа и дълг да насърчаваме състраданието, да насърчаваме мира, да задълбочаваме взаимното разбирателство и да ценим всички хора, от всички вероизповедания и без тях.“

Монархът продължи, като каза, че съюзът, който двете нации са изградили, е „наистина уникален“.

Кралят се върна към дядо си крал Джордж VI и посещението му в САЩ през 1939 г., когато „фашизмът е марширувал“.

Когато Чарлз отбеляза британската правна традиция, залегнала в Магна Харта, че „изпълнителната власт е подчинена на контрол и баланс“, той получи поредни овации.

Монархът припомни как Обединеното кралство застана редом до САЩ след терористичните атаки от 11 септември, като изрично се позова на разпоредбата на член 5 от НАТО за колективна отбрана.

Според него силата на партньорството между САЩ и Великобритания е била използвана за справяне с общи противници и за осигуряване на сигурността на света и сега е необходимо, за да се защити Украйна в разгара на войната, започната от Русия.

Кралят говори допълнително за значението на НАТО. Той каза, че „връзките между Великобритания и САЩ в областта на отбраната, разузнаването и сигурността са здрави изградени чрез взаимоотношения, измервани не в години, а в десетилетия“.

По думите му както за Обединеното кралство, така и за САЩ „споделените ценности на върховенството на закона“ са създали основата за икономически просперитет.

След това монархът говори за важността да се опази природата:

„Дори докато празнуваме красотата, която ни заобикаля, нашето поколение трябва да реши как да се справи с колапса на критични природни системи, който заплашва много повече от хармонията и същественото разнообразие на природата. Пренебрегваме на свой собствен риск факта, че тези природни системи – с други думи, собствената икономика на природата, осигуряват основата за нашия просперитет и нашата национална сигурност.“

„От горчивите разделения преди 250 години изковахме приятелство, което прерасна в един от най-значимите съюзи в човешката история“, заяви Чарлз III пред Конгреса в САЩ.

„И така, със Съединените американски щати, на вашия 250-ти рожден ден, нека нашите две страни се посветят отново една на друга в безкористната служба на нашите народи и на всички народи по света. Бог да благослови Съединените щати и Бог да благослови Обединеното кралство“, завърши речта си кралят под бурни аплодисменти.

Източник: BBC    
