Ключова среща: ПП и ДБ решават бъдещето на коалицията

„Продължаваме промяната” отправиха покана към партньорите си от Демократична България за провеждане на лидерска среща в сряда, на която да бъде обсъдено бъдещето на съвместното им политическо сътрудничество. Това съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.

От „Демократична България” са потвърдили участието си.

Срещата е планирана за късния следобед, непосредствено след заседанието на парламентарната група. Очаква се по време на разговорите да бъде взето ключово решение – дали двете формации ще продължат да функционират като обща парламентарна група, или ще поемат по отделни пътища в Народното събрание.

Сътрудничеството между Продължаваме промяната и „Демократична България” датира от последните парламентарни избори, когато двете формации се явиха заедно с цел консолидация на проевропейския и реформаторски вот. Обединението им бе възприемано като опит за стабилизиране на политическата сцена след поредица от предсрочни избори и продължителна институционална нестабилност.

Ще се раздели ли ПП-ДБ?

В последните месеци обаче се появиха сигнали за напрежение между партньорите – както по отношение на стратегическите политически решения, така и във връзка с кадрови назначения и приоритети в управлението. Различията започнаха да се проявяват по-осезаемо и в парламентарната дейност, където неведнъж бяха отчетени разминавания в позиции и гласувания.

Какво е заложено на срещата

Основният въпрос, който ще бъде обсъден на лидерско ниво, е дали съвместното политическо съществуване в рамките на една парламентарна група остава устойчив модел. Според източници, близки до двете формации, не е изключено да се търси нов формат на взаимодействие, който да позволи по-голяма автономия, но да запази възможност за координация по ключови теми.

Решението има значение не само за вътрешната динамика на коалицията, но и за баланса на силите в парламента. Разделяне на групата би могло да доведе до пренареждане на политическите влияния и да усложни процеса на вземане на решения.

Очаквания

Към момента официални позиции от ръководствата на двете формации липсват. Очаква се след срещата да има яснота дали ще бъде запазено досегашното обединение или ще се стигне до формално разделяне.

Политически анализатори коментират, че изходът от разговорите ще бъде ключов сигнал за бъдещето на реформаторското пространство у нас и способността му да действа като единен фактор в българската политика.