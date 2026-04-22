Правосъдният министър Андрей Янкулов с коментар за оставката на Сарафов

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Всичко може да е узаконено, но това не значи, че е законно - спор за строеж край Марица в Пловдив

Сарафов между закона и властта: Цялата хроника на един спорен мандат и ултиматумите за оставка

Изявление на Сарафов за оставката: Оттеглям се, за да спра натиска и очернящата кампания срещу прокуратурата

Кой ще наследи Сарафов? Две дами сред фаворитите за горещия стол на обвинител №1

"Законността в прокуратурата се възстановява". Така служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира депозираната оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

"Очаквам Прокурорската колегия да избере друг, легитимен, временно изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор, тъй като тя е компетентният орган, който да стори това", посочи Янкулов.

По думите му Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет следва да определи нов временно изпълняващ функциите, съобразно досегашната си практика.

Янкулов припомни, че още от първия ден на мандата си е поставил като централен въпрос възстановяването на законността в управлението на прокуратурата, която според него е била нарушена след 21 юли м.г. с продължаващото заемане на поста от Сарафов.

Демерджиев даде ултиматум на Сарафов да подаде оставка днес

Служебният министър каза, че възстановяването на законността може да стане чрез определяне на нов временно и.ф. главен прокурор за срок до шест месеца. Янкулов отбеляза, че в рамките на правомощията си е предприел всички възможни правни действия в тази посока, както и е поставил темата в центъра на обществения дебат.

Той не коментира дали резултатите от предсрочния вот са повлияли на решението на Сарафов.

"Въпросът няма да се реши с определянето на следващ временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Не може да се използва държавно насилие за разрешаване на проблем, който може да се реши институционално, както се и случи”, добави министърът.

"Днес пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) оттеглих съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на Република България", съобщи по-рано Борислав Сарафов в изявление, публикувано на сайта на прокуратурата.

"С ясното съзнание за ролята на прокуратурата като гарант за законността и обществения ред положих последователни усилия за институционална стабилизация, професионална консолидация и възстановяване на доверието в дейността ни", посочва Сарафов.

По думите му днес прокуратурата е в по-устойчиво и професионално състояние, а израз на това е високата оценка и уважението, с която институцията се ползва от страна на международните партньори.

Борислав Сарафов заявява, че е взел решението си преди време и след внимателна преценка на всички правни и институционални последици, но е отложил оповестяването. Причината е „да не допусна допълнителна дестабилизация на Прокуратурата на Република България в условията на продължителна и тежка политическа криза, която, надявам се, както и мнозинството от българските граждани демонстрираха, този път е намерила своето успешно разрешение“, посочва още Сарафов.

Според него през изминалите месеци е продължило подлагането на прокуратурата на неоснователен и неправомерен натиск, а той е станал обект на целенасочена очерняща и компроматна кампания.

"Считам, че към настоящия момент са налице предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата - етап, основан на устойчивост и предвидимост", посочва Борислав Сарафов. Той допълва, че се надява в кратки срокове да се пристъпи към реализиране на дълго отлаганите решения и избори в съдебната власт при спазване на принципите на прозрачност, законност и държавническа отговорност и при безусловно гарантиране независимостта на българските магистрати.

"За мен остава ангажиментът да продължа да служа на съдебната власт и на българските граждани в рамките на закона и професионалния си дълг", завършва Борислав Сарафов.

Борислав Сарафов бе избран за изпълняващ функциите главен прокурор през юни 2023 г. от Прокурорската колегия на ВСС, след оставката на тогавашния главен прокурор Иван Гешев. До процедура за избор на нов главен прокурор не се стигна, след като бяха приети законови промени, според които състав на Пленума на ВСС с изтекъл мандат да не може да избере главен прокурор, както и назначен за изпълняващ функциите главен прокурор да може да заема поста само шест месеца. Сегашният състав на Висшия съдебен съвет с неговите две колегии и пленум работят с изтекъл мандат от края на 2022 г. През септември 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за и.ф. главен прокурор на Република България и не откри административно производство за определяне на нов и.ф. главен прокурор, въпреки измененията. Това се случи отново и през 2026 г. след като служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов внесе предложение във ВСС за определяне на нов и.ф. главен прокурор.