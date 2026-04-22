И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

22 април 2026, 10:19
Борислав Сарафов   
Източник: ЕПА/БГНЕС

И зпълняващият функциите главен прокурор на България Борислав Сарафов съобщи, че подава оставка, научи NOVA. Той е внесъл писмо днес в проокурорската колегия на ВСС, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите главен прокурор.

"Уважаеми членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, считано от днес - 22.04.2026 г. оттеглям съгласието си да изпълнявам функциите на главен прокурор на Република България", гласи писмото на Сарафов.

Веднага след оттеглянето си, той пусна съобщение и в сайта на прокуратурата, което гласи:

"УВАЖАЕМИ ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че днес пред Прокурорската колегия на Висшия съдебенсъвет оттеглих съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на Република България.

След по-малко от два месеца се навършват три години от възлагането да изпълнявам функциите на административен ръководител на Прокуратурата на Република България. През юни 2023 г. поех тази отговорност в изключително усложнена институционална и обществено-политическа среда, белязана от напрежение, ерозия на общественото доверие и опити за въвличане на прокуратурата в процеси извън нейните конституционни функции.

С ясното съзнание за ролята на прокуратурата като гарант за законността и обществения ред положих последователни усилия за институционална стабилизация, професионална консолидация и възстановяване на доверието в дейността ни. С Вашата подкрепа тези усилия дадоха резултат и днес прокуратурата е в по-устойчиво и професионално състояние. Израз на това е високата оценка и уважението, с която институцията се ползва от страна на международните партньори.

Решението си взех още преди време, след внимателна преценка на всички правни и институционални последици. Отложих неговото оповестяване, за да не допусна допълнителна дестабилизация на Прокуратурата на Република България в условията на продължителна и тежка политическа криза, която, надявам се, както и мнозинството от българските граждани демонстрираха, този път е намерила своето успешно разрешение.

За съжаление, през изминалите месеци прокуратурата продължи да бъде подлагана на неоснователен и неправомерен натиск. Наред с това станах обект на целенасочена очерняща и компроматна кампания. Въпреки това поставих над всичко интереса на институцията, на която съм посветил повече от три десетилетия от професионалния си път, и поех отговорността да продължа изпълнението на функциите си.

Считам, че към настоящия момент са налице предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата - етап, основан на устойчивост и предвидимост.

Искрено се надявам в кратки срокове да се пристъпи към реализиране на дълго отлаганите решения и избори в съдебната власт при спазване на принципите на прозрачност, законност и държавническа отговорност и при безусловно гарантиране независимостта на българските магистрати, които са най-големите поддръжници на реализирането на съдебна реформа, в която водещи ще са професионалните критерии и изпълнението на обществените очаквания за утвърждаване на върховенството на правото и постигането на справедливост.

Убеден съм, че Прокуратурата на Република България ще продължи да изпълнява своите конституционни функции с необходимата отговорност, последователност и независимост. За мен остава ангажиментът да продължа да служа на съдебната власт и на българските граждани в рамките на закона и професионалния си дълг.

Колеги, благодаря Ви за професионализма, устойчивостта и подкрепата!"

В центъра на напрежението в съдебната власт в последните години е именно фигурата на Сарафов, чиято легитимност беше подложена на остра атака от новите политически реалности след изборите.

Сарафов между закона и властта: Цялата хроника на един спорен мандат и ултиматумите за оставка

Ситуацията ескалира до крайност, след като бившият вътрешен министър и бъдещ депутат Иван Демерджиев отправи ултиматум към обвинител номер едно и Прокурорската колегия да подаде оставка.

За същото призова и служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Източник: Nova.bg, prb.bg    
Борислав Сарафов оставка главен прокурор Висш съдебен съвет съдебна власт напрежение Иван Демерджиев Андрей Янкулов легитимност Прокурорска колегия
