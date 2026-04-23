Първо заседание на ВСС след оставката на Сарафов

Новият изпълняващ функциите главен прокурор е Ваня Стефанова

23 април 2026, 07:05
От - 2° до 22° през следващите дни: Силен вятър и рязко застудяване в четвъртък

От - 2° до 22° през следващите дни: Силен вятър и рязко застудяване в четвъртък
Янкулов: Към момента не ми е предлагано да остана на поста

Янкулов: Към момента не ми е предлагано да остана на поста
Нова наредба за парното от 1 май

Нова наредба за парното от 1 май
От Българската банка за развитие отговориха на Гюров

От Българската банка за развитие отговориха на Гюров
Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно
Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво

Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка

Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка
Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

П ленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си заседание в четвъртък след оставката на Борислав Сарафов.

От вчера новият изпълняващ функциите главен прокурор е Ваня Стефанова.

По закон няма пречка тя да участва в заседанията на Пленума на ВСС или да ръководи тези на Прокурорската колегия. Според юристи обаче е спорно дали тя има право на глас при вземане на решения. 

Досега Сарафов не присъстваше на заседанията на Висшия съдебен съвет. Какъв ще е подходът на Стефанова, предстои да стане ясно.

В дневния ред на кадровиците днес основно преобладават точки, свързани с бюджет и финанси.

  • Оставката на Сарафов

Борислав Сарафов оттегли в сряда (23 април) съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор в изявление, публикувано на сайта на прокуратурата. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Сарафов за срок от шест месеца. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

До момента Ваня Стефанова изпълняваше длъжността заместник на главния прокурор, като бе назначена по предложение на Борислав Сарафов. След оттеглянето му той остава ръководител на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор, тъй като мандатът му все още е не приключил. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Борислав Сарафов за втори мандат директор на Националната следствена служба през 2022 г.

В своето изявление Борислав Сарафов посочва, че е взел решението си за оттегляне преди време и след внимателна преценка на всички правни и институционални последици, но е отложил оповестяването. Причината е „да не допусна допълнителна дестабилизация на Прокуратурата на Република България в условията на продължителна и тежка политическа криза, която, надявам се, както и мнозинството от българските граждани демонстрираха, този път е намерила своето успешно разрешение“, отбелязва той.

Борислав Сарафов бе избран за изпълняващ функциите главен прокурор през юни 2023 г. от Прокурорската колегия на ВСС, след оставката на тогавашния главен прокурор Иван Гешев. До процедура за избор на нов главен прокурор не се стигна, след като бяха приети законови промени, според които състав на Пленума на ВСС с изтекъл мандат да не може да избере главен прокурор. Според измененията назначен за изпълняващ функциите главен прокурор може да заема поста само шест месеца. Сегашният състав на Висшия съдебен съвет с неговите две колегии и пленум работят с изтекъл мандат от края на 2022 г. През септември 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за и.ф. главен прокурор на Република България и не откри административно производство за определяне на нов и.ф. главен прокурор, въпреки измененията. Това се случи отново и през 2026 г. след като служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов внесе предложение във ВСС за определяне на нов и.ф. главен прокурор. 

  • Реакциите на институциите и политическите сили

Борислав Сарафов отдавна трябваше да се оттегли от поста и да отпуши целия този процес, коментира пред журналисти  президентът Илияна Йотова, като уточни, че това е нейната лична преценка. Когато нямаше достатъчно аргументи той да остане и се водеха безкрайни спорове дали това е законно, при положение че става въпрос за законност, беше по-добре да се оттегли още отдавна, добави тя.

Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов, и новите, и старите политици имат какво да направят по тази критична тема. Трябва да действат мъдро, но бързо, не със закани, а със закони, каза служебният министър-председател Андрей Гюров. По думите му Сарафов е подал оставка от поста, който всъщност е заемал незаконно. По думите на Гюров рискът е новият човек на неговото място да се окаже като стария. „Знаем, че там менюто е кратко, а прегрупирането става бързо, когато някой се обади“, коментира премиерът. 

Това, което се случи, е да се възстанови законността при управлението на прокуратурата и смятам, че победители са всички вследствие на това – така служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира пред медиите решението на Прокурорската колегия на ВСС да приеме оттеглянето на Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор и да назначи на негово място заместника му Ваня Стефанова.

Оттеглянето на Борислав Сарафов е изключително закъснял акт, законът го оттегли още преди месеци, коментира Иван Демерджиев от "Прогресивна България". Тази сутрин в публикация във Фейсбук Демерджиев поиска оставката на Сарафов, като по-късно обясни това си действие с днешното заседание на Прокурорската колегия на ВСС. В понеделник достатъчно време отделих на тази тема, така че да му стане ясно на Сарафов, че едно правно нетърпимо положение няма да продължи, след като ние встъпим във власт - има инструменти, има начини и те ще бъдат използвани, посочи още Демерджиев. Не може някой да стои в кабинета на главния прокурор, без да е главен прокурор, и цялата държава да си затваря очите месеци наред, коментира той.   

Оставката на Борислав Сарафов е достоен, но закъснял личен акт, се посочва в позиция на ГЕРБ, публикувана във Фейсбук. От партията заявяват, че институциите винаги са били на първо място за тях. "Сега най-важното е новото Народно събрание да започне работа веднага, за да изберем нов Висш съдебен съвет с широко съгласие, който да гарантира професионален и прозрачен избор на нов главен прокурор", се отбелязва в публикацията.

Изкарано е сърцето на модела „Пеевски-Борисов" и това е постижение на хората, които излязоха на протестите през декември м.г., казаха съпредседателите на „Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов на брифинг по повод оставката на Сарафов. От „Продължаваме промяната“ публикуваха във Фейсбук снимка на заявлението за оттегляне на Сарафов и написаха: „Едно безобразие по-малко!“.

Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата на Република България, пише в позиция на ДПС, изпратена до медиите. ДПС винаги е заявявало своята убеденост, че демокрацията е стабилна и сигурна тогава, когато се спазват Конституцията и законите на страната и разделението на властите като гарант за демократичност, независимост и взаимен контрол на институциите, се посочва още в съобщението.

След оставката на Борислав Сарафов следва избор на нов главен прокурор, но за да се случи това, първо трябва да се смени Висшият съдебен съвет, така че смятам, че това трябва да бъде първата задача на новото Народно събрание, което предстои да бъде свикано другата седмица“, коментира пред медиите във Варна лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов. В отговор на въпрос дали Борислав Сарафов трябва да бъде разследван, Костадинов посочи, че категорично трябва да бъде разследван и смята, че той трябва да бъде арестуван. 

Източник: БТА/Константин Костов; БГНЕС    
По темата

От - 2° до 22° през следващите дни: Силен вятър и рязко застудяване в четвъртък

От - 2° до 22° през следващите дни: Силен вятър и рязко застудяване в четвъртък

Кремъл очерта рамката: Среща Путин - Зеленски само за финализиране на споразуменията

Кремъл очерта рамката: Среща Путин - Зеленски само за финализиране на споразуменията

ЦИК обявява окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

ЦИК обявява окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

Почина Дейв Мейсън - един от основателите на рок групата Traffic

Почина Дейв Мейсън - един от основателите на рок групата Traffic

Разгадайте формулата за пенсия: Ключът към по-високи доходи за старост

Разгадайте формулата за пенсия: Ключът към по-високи доходи за старост

pariteni.bg
Автономните коли на Waymo ще използват Waze, за да подават сигнали за пътя

Автономните коли на Waymo ще използват Waze, за да подават сигнали за пътя

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 1 ден
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 1 ден
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 1 ден
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

Петролът поскъпна с близо 4%, след като Иран обяви, че няма да отвори Ормузкия проток

Петролът поскъпна с близо 4%, след като Иран обяви, че няма да отвори Ормузкия проток

Свят Преди 51 минути

Една от основните причини е, че продължава американската военноморска блокада, въпреки решението за удължаване на примирието

<p>Пореден трус по върховете на Пентагона</p>

Пореден трус по върховете на Пентагона: Шефът на ВМС на САЩ напуска поста си

Свят Преди 1 час

Временно ръководството на флота ще бъде поето от заместника му Хун Као

<p>Меган Маркъл е &quot;диктатор на висок ток&quot;</p>

"Демон-бос": Бивши служители на Меган Маркъл разкриват шокиращ начин, по който се отнася към екипа си

Любопитно Преди 1 час

Хари и Меган са били на четиридневно посещение в Австралия, включващо Мелбърн и Сидни

Расте напрежението между Турция и Гърция за морските граници

Расте напрежението между Турция и Гърция за морските граници

Свят Преди 10 часа

Според Анкара, гръцки карти очертават „несъществуващи и фиктивни морски граници“

Кирил Милов стана европейски шампион по борба

Кирил Милов стана европейски шампион по борба

Свят Преди 10 часа

Милов вече е българинът с най-много европейски титли по борба през XXI век

Путин преименува академия на бащата на червения терор

Путин преименува академия на бащата на червения терор

Свят Преди 11 часа

Името на Дзержински беше премахнато от академията през 1992 г.

Соловьов изригна с обиди към Мелони

Соловьов изригна с обиди към Мелони

Свят Преди 12 часа

Изявленията идват ден след като Соловьов използва обиден и вулгарен език по адрес на Мелони

В София пристига част от мощите на Св. Лазар Български

В София пристига част от мощите на Св. Лазар Български

България Преди 13 часа

Тя ще бъде изложена в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя за два дни

Граничен полицай спаси хора от катастрофиралия край Малко Търново автобус

Граничен полицай спаси хора от катастрофиралия край Малко Търново автобус

България Преди 13 часа

Със служебния автомобил и с включени светлинни сигнали Арабаджиев започнал да регулира движението

Мицкоски в Австрия: Тормози ни държава от ЕС

Мицкоски в Австрия: Тормози ни държава от ЕС

Свят Преди 14 часа

Мицкоски: А какво правим с македонската общност в България

Задържаха шофьор в София с 5,5 промила алкохол

Задържаха шофьор в София с 5,5 промила алкохол

България Преди 14 часа

Водачът бил спрян за проверка в "Обеля"

Драматични събития слагат край на играта за един от претендентите в Кухнята на Ада

Драматични събития слагат край на играта за един от претендентите в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 15 часа

Чия кулинарна мечта ще приключи?

Николай Попов: Цялата отговорност е на Румен Радев

Николай Попов: Цялата отговорност е на Румен Радев

България Преди 15 часа

„Сияние“ започва изграждането на своя гражданска мрежа

Русия спира казахстанския петрол за Германия

Русия спира казахстанския петрол за Германия

Свят Преди 15 часа

Новак не посочи срок, в който доставките могат да бъдат възобновени

МВР въвежда нов образец на паспорт

МВР въвежда нов образец на паспорт

България Преди 16 часа

Издаването на паспорт от новия вид ще стартира на 27 април 2026 г.

<p>&bdquo;Седях в банята с пистолет в устата, без да знам какво правя&ldquo;: Признанията н Хълк Хоган преди смъртта му</p>

Последните дни на Хълк Хоган: Легендата не можел дори да отвори бутилка вода без помощ

Свят Преди 16 часа

Новата документална поредица на Netflix „Hulk Hogan: Real American“ разкрива шокиращи подробности за здравословното състояние, тежката зависимост от фентанил и личните трагедии на кеч идола преди смъртта му

Всичко от днес

От мрежата

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Как да помогна на котката си по време на раждане

dogsandcats.bg
1

Паметен символ на Априлското въстание

sinoptik.bg
1

С 50% по-малко врабчета за последните 10 години

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 23 април, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 23 април, четвъртък

Edna.bg

Веласкес променя тотално Левски за дербито с ЦСКА

Gong.bg

Евертон Бала мечтае за титла с Левски, но и още нещо

Gong.bg

Жълт код за студ и слани в Североизточна България

Nova.bg

Христанов: Има открити две огнища на антракс в страната, които са изолирани

Nova.bg