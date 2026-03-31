Андрей Янкулов: Нарушенията на Сарафов са комплексни

По думите на служебния правосъден министър образуваното дисциплинарно производство е необходимост, а не атака

31 март 2026, 20:29
Предлагат промяна на механизма за разследване на главния прокурор и нов антикорупционен закон

Огромна дупка

Съпругата на Борислав Михайлов - Мария Петрова: Ти Беше моят мир! Отиде си една вселена

Ясно е кога и къде ще бъде последното сбогом с легендарния Борислав Михайлов

Социалният министър: Няма да допуснем натиск върху уязвими групи преди изборите

„Къде се забърза, Боби?" - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

Почина легендарният футболист Борислав Михайлов

Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало, родителите обвиниха съдията в пристрастност

С лужебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов предложи на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да започне дисциплинарно производство срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. По думите му този път предложението не е свързано с изтеклия мандат на Сарафов, а с конкретни дисциплинарни нарушения, които според министъра засягат както професионалния, така и моралния кодекс на поведение.

В случая се касае за квалифицирани от мен като нарушения от Кодекса за етично поведение. Това води до заключението, че тук нарушенията са от комплексен характер. Има и нарушения на морални норми, предвид самото естество на въпросния кодекс. Това заяви Янкулов в „Интервюто на NOVA”.

Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи Сарафов за дисциплинарни нарушения

Сред мотивите на министъра са редица случаи, при които и.ф. главният прокурор не е изпълнил задълженията си: липсата на действия по разследване срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, искане за отвод на съдия от Софийския градски съд по дело, свързано със самия Сарафов, както и публични изявления по случая „Петрохан” още в началото на разследването. Янкулов посочи допълнително острата позиция на прокуратурата срещу тълкуването на Върховния касационен съд относно мандата на и.ф. главен прокурор.

Той уточни, че част от обстоятелствата са публично известни вече повече от шест месеца, но до момента не е имало реакция, вероятно заради липса на воля за предприемане на действия. „Не бих казал, че това е атака. Това е нормално искане до прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство предвид тези обстоятелства. Съответно искам да се прецени дали следва да се наложи дисциплинарното наказание, което аз предлагам”, обясни Янкулов.

Янкулов подчерта, че всички изложени от него факти се базират на публично достъпна информация и настоя прокурорската колегия на ВСС да прецени дали има основание за дисциплинарно наказание. „Основният аргумент е, че имаме възможност в момента да задействаме този механизъм и да се гарантира спазване на етичните и професионални стандарти в прокуратурата”, каза той.

Министърът посочи и най-новите данни, станали известни преди две седмици – публикувана кореспонденция между българската и европейската прокуратура, свързана с дисциплинарното производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева. „Това е съвсем нова информация и предвид нея сега се релевират тези факти относно искането към прокурорската колегия”, заяви Янкулов.

Правосъдният министър с критики към прокуратурата за случая с Теодора Георгиева

Той коментира още и опасността процесът да бъде възприет като формален или симулационен.

„Под сериозен въпрос се поставя самото водене на това наказателно производство. Остава впечатлението, че то е образувано, за да се създаде информация, че доказателства са събрани, вместо реално да се води ефективно разследване”, допълни Янкулов.

Източник: NOVA    
Андрей Янкулов Борислав Сарафов Прокуратура
Йотова за Гюров в Украйна: Недопустимо нарушение

Скандал в София, руска гимнастичка обърна гръб на флага на Украйна

Експлозия в Русия, загинали и над 70 ранени, украински дронове в района

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

НОИ предупреждава: Подайте декларация

pariteni.bg
11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран
"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

ООН предупреди Израел: Това е военно престъпление

Зеленски: Русия ни даде срок от 2 месеца да се изтеглим от Донбас

Записи разкриват как Лавров и Унгария борили санкциите

ДПС алармира ОССЕ за полицейски натиск от служебната власт

Тотото: Не работим в полза на частни интереси или за преминаване на БСТ в частни ръце

Гърция вдига „Щитът на Ахил" за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

Цъфтящите вишни в Япония - магията, наречена сакура

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Психопат ли е жената, за която се женя? Робърт Патинсън и Зендая в „Драмата"

Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл"

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

Още един претендент отпада от Hell's Kitchen тази вечер

