Андрей Янкулов: Нарушенията на Сарафов са комплексни

С лужебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов предложи на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да започне дисциплинарно производство срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. По думите му този път предложението не е свързано с изтеклия мандат на Сарафов, а с конкретни дисциплинарни нарушения, които според министъра засягат както професионалния, така и моралния кодекс на поведение.

В случая се касае за квалифицирани от мен като нарушения от Кодекса за етично поведение. Това води до заключението, че тук нарушенията са от комплексен характер. Има и нарушения на морални норми, предвид самото естество на въпросния кодекс. Това заяви Янкулов в „Интервюто на NOVA”.

Сред мотивите на министъра са редица случаи, при които и.ф. главният прокурор не е изпълнил задълженията си: липсата на действия по разследване срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, искане за отвод на съдия от Софийския градски съд по дело, свързано със самия Сарафов, както и публични изявления по случая „Петрохан” още в началото на разследването. Янкулов посочи допълнително острата позиция на прокуратурата срещу тълкуването на Върховния касационен съд относно мандата на и.ф. главен прокурор.

Той уточни, че част от обстоятелствата са публично известни вече повече от шест месеца, но до момента не е имало реакция, вероятно заради липса на воля за предприемане на действия. „Не бих казал, че това е атака. Това е нормално искане до прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство предвид тези обстоятелства. Съответно искам да се прецени дали следва да се наложи дисциплинарното наказание, което аз предлагам”, обясни Янкулов.

Янкулов подчерта, че всички изложени от него факти се базират на публично достъпна информация и настоя прокурорската колегия на ВСС да прецени дали има основание за дисциплинарно наказание. „Основният аргумент е, че имаме възможност в момента да задействаме този механизъм и да се гарантира спазване на етичните и професионални стандарти в прокуратурата”, каза той.

Министърът посочи и най-новите данни, станали известни преди две седмици – публикувана кореспонденция между българската и европейската прокуратура, свързана с дисциплинарното производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева. „Това е съвсем нова информация и предвид нея сега се релевират тези факти относно искането към прокурорската колегия”, заяви Янкулов.

Той коментира още и опасността процесът да бъде възприет като формален или симулационен.

„Под сериозен въпрос се поставя самото водене на това наказателно производство. Остава впечатлението, че то е образувано, за да се създаде информация, че доказателства са събрани, вместо реално да се води ефективно разследване”, допълни Янкулов.