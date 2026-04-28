Украйна удари база с ракети "Искандер" в Крим

Д ронове на Силите за специални операции на въоръжените сили на Украйна тази нощ удариха складова база за оперативно-тактическите ракетни системи "Искандер" във временно окупирания Крим, предава "Укринформ".

Украинска атака по въздуха унищожи склад с руски дронове

"Скритото оборудване се е намирало на територията на бившата ракетна база близо до село Овражки, на 40 километра източно от окупирания Симферопол. Оттам ракетите са могли да достигнат фронтовата линия или тиловите градове на Украйна за минути", се казва в доклада.

Украинската армия съобщи, че е ударила база за съхранение на дронове в Южна Русия

Членове на местното движение за съпротива многократно са регистрирали изстрелвания на вражески ракети от това място.