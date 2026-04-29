Опасно време: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони - до 23°. В София максималната температура ще е около 18°

29 април 2026, 06:17
Казусът „Сарафов“ влиза във ВСС – ще бъде ли образувано дисциплинарно производство срещу него

Казусът „Сарафов“ влиза във ВСС – ще бъде ли образувано дисциплинарно производство срещу него
Ключова среща: ПП и ДБ решават бъдещето на коалицията

Ключова среща: ПП и ДБ решават бъдещето на коалицията
За „Петрохан-Околчица”: Версията, че няма външна намеса, остава

За „Петрохан-Околчица”: Версията, че няма външна намеса, остава
Комисията за финансов надзор проверява цените на „Гражданска отговорност“

Комисията за финансов надзор проверява цените на „Гражданска отговорност“
Витанов: Изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици

Витанов: Изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици
КС реши, че ще разгледа решението на НС за „Съвета за мир“ на Тръмп

КС реши, че ще разгледа решението на НС за „Съвета за мир“ на Тръмп
Създадоха фонд за превенция, лечение и терапия на хaзартнатa зависимост

Създадоха фонд за превенция, лечение и терапия на хaзартнатa зависимост
Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Д нес облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. В Югозападна България и западната половина на Горнотракийската низина количествата ще са значителни и ще има условия за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Обявен е жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в 5 области у нас. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони - до 23°. В София максималната температура ще е около 18°.

  • Планините

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. По значителни ще са явленията в масивите от Югозападна България и там ще има условия и за градушки. По високите върхове валежите ще са от сняг. Ще духа умерен вятър, променлив по посока. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

  • Черноморието

Преди обяд по Черноморието ще има и слънчеви часове, но след обяд облачността ще се увеличи и до края на деня ще е значителна. На места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

  • Четвъртък и петък

В четвъртък ще бъде облачно, с валежи в цялата страна; най-голяма е вероятността да са интензивни и значителни по количество в Рило-Родопската област. Главно в югозападните райони ще има и гръмотевична дейност. Вятърът от изток-североизток ще се усили, с него бързо ще нахлуе студен въздух и максималните температури ще са между 10° и 15°, в крайните югозападни все още до около 18°. Главно в Северна България температурите ще са с обратен денонощен ход, като до вечерта в цялата страна ще са под 10°, а в Северна България и под 6°.

В петък вятърът ще отслабне, но ще остане от север-североизток и застудяването ще продължи. Ще се понижат и нощните температури и минималните ще са между 1° и 6°, а дневните - предимно между 9° и 14°. Облачността ще е предимно значителна, валежи от дъжд ще има на по-малко места и ще са по-слаби.

Източник: НИМХ/БАН    
Прогноза за времето Валежи Гръмотевици Температури Югозападна България Планини
Опасно време: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици

Опасно време: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици

Край на безсънието и паниката: 5 изпитани съвета за справяне с тревожността

Край на безсънието и паниката: 5 изпитани съвета за справяне с тревожността

Ключова среща: ПП и ДБ решават бъдещето на коалицията

Ключова среща: ПП и ДБ решават бъдещето на коалицията

Неочаквана страст: Крал Чарлз сподели,че има „бабешко“ хоби

Неочаквана страст: Крал Чарлз сподели,че има „бабешко“ хоби

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Един от най-грозните, но най-комфортни автомобили идва на българския пазар

Един от най-грозните, но най-комфортни автомобили идва на българския пазар

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Тръмп удължава примирието с Иран

<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Тестостеронът не ви прави агресивни: 5 факта за мъжкия хормон

След 30-40-годишна възраст тестостеронът при мъжете обикновено намалява, но не толкова, колкото по време на менопаузата при жените

5 факта за коремните мазнини, които ще ви помогнат да отслабнете

5 факта за коремните мазнини, които ще ви помогнат да отслабнете

Мазнините по корема често се обсъждат като естетически проблем, но лекарите го виждат по различен начин

Как да спрете мускулен спазъм за секунди

Как да спрете мускулен спазъм за секунди

Най-често това е просто пренапрежение, лека дехидратация или просто извиване на крака насън, дразнещо нервните окончания

Крал Чарлз III с историческа реч пред Конгреса в САЩ

Крал Чарлз III с историческа реч пред Конгреса в САЩ

Той заяви, че съдбите на САЩ и Обединеното кралство са взаимосвързани през последните 250 години

Тръмп: Мерц не знае за какво говори!

Тръмп: Мерц не знае за какво говори!

Тръмп: Ако Иран имаше ядрено оръжие, целият свят щеше да бъде заложник

<p>Украйна нанесе тежък удар на руските ракетни войски</p>

Украйна удари база с ракети "Искандер" в Крим

Членове на местното движение за съпротива многократно са регистрирали изстрелвания от това място

Ирански генерал: Не смятаме войната за приключила

Ирански генерал: Не смятаме войната за приключила

Иранският генерал подчерта, че не е имало наземна агресия срещу границите на страната

Условна присъда след смъртта на моторист във Варна

Условна присъда след смъртта на моторист във Варна

Шофиралата жена е признала вината си и всички факти и обстоятелства

Йотова поиска нов модел на отношения между институциите

Йотова поиска нов модел на отношения между институциите

Йотова: В най-кратки срокове ще бъдат свикани консултациите с всички парламентарни групи

Първи избори в Газа след началото на войната

Първи избори в Газа след началото на войната

В Газа право на глас имаха около 70 000 души

Небивала демографска криза се разгаря в Германия

Небивала демографска криза се разгаря в Германия

Страната е изправена и пред все по-сериозни предизвикателства заради застаряването на населението

Тръмп: Иран ни информира, че е в "състояние на колапс"

Тръмп: Иран ни информира, че е в "състояние на колапс"

Тръмп: Те искат да "отворим Ормузкия проток" възможно най-скоро

<p>Чарлз III разсмя ледената кралица Мелания&nbsp;в Белия дом</p>

Чарлз III разсмя Мелания Тръмп пред кошера на Белия дом

Крал Чарлз III и кралица Камила започнаха историческото си посещение в САЩ. Докато лидерите обсъждаха НАТО, Негово Величество намери общ език с Мелания Тръмп чрез споделено хоби, оставяйки Първата дама в отлично настроение по време на разходка в градините

<p>Какво става край Гърция, серия трусове и се засилват</p>

Какво става край Гърция, серия земетресения и се засилват

При първите четири всяко беше по-силно от предишното

<p>Ужас на панаир в Севиля: Атракцион се скъса във въздуха</p>

Ужас на панаир в Севиля: Атракцион се скъса във въздуха

Стресиращият инцидент се разиграл, когато въже на атракциона Steel Max, тип бънджи, внезапно се скъсало на Feria de Abril в Севиля в петък вечерта

ОПЕК се разпада, ОАЕ напуска

ОПЕК се разпада, ОАЕ напуска

ОАЕ също така напуска организацията ОПЕК+, която включва Русия

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

80% от обема на язовирите е запълнен

Нумерологична прогноза за 29 април, сряда

Павел Иванов: Понякога е добре да слушаме жените си

Везенков поведе Олимпиакос към победа на старта на плейофите

Жозе Моуриньо е готов да се завърне в Реал

Малкото италианско градче, което "Кръстникът" промени завинаги (СНИМКИ+ВИДЕО)

Служебният кабинет се събира на едно от последните си редовни заседания

