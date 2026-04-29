Любопитно

Как да спрете мускулен спазъм за секунди

29 април 2026, 06:37
Източник: iStock

В секи, който някога се е събуждал в три часа сутринта с пулсираща болка в прасеца, познава сценария: кракът ви е сякаш усукан на възел, пръстите на краката ви са разкрачени и единствената мисъл в главата ви е: какво да правя?! В този момент усещате, че мускулът е на път да се спука.

Обикновено започваме трескаво да търкаме краката си или да се опитваме да скочим, но има много по-прост и по-бърз начин. Той се основава на физиологията: просто трябва да „излъжем“ нервната система, която е имала неизправност и е причинила замръзване на мускула в спазъм, отбелязва диетологът Игор Ботоговски в блога си.

Какво да правите (инструкции за тези, които изпитват болка в момента):

  • Не се паникьосвайте. Колкото и да искате да крещите и да се мятате в леглото, опитайте се да издишате.
  • Ключовото движение: Хванете пръстите на свития си крак и с всички сили, но плавно, ги издърпайте към коляното. Отблъснете петата си от себе си.
  • Бъдете търпеливи. Ще се почувствате сякаш опъвате опъната връв и в началото може да ви боли. Но не се отпускайте! Задръжте това напрежение за около 20 секунди. Ще усетите как „железният възел“ вътре в прасеца ви бавно започва да се разплита.
  • Последният щрих: След като острата болка отшуми, не скачайте веднага. Нежно масажирайте крака си отдолу нагоре, за да раздвижите кръвта. Ако е възможно, сложете нещо топло или просто покрийте крака си.

Защо се случва това?

Най-често това е просто пренапрежение, лека дехидратация или просто извиване на крака насън, дразнещо нервните окончания. Но ако подобни „нощни концерти“ се случват ежеседмично, е време да си направите кръвни изследвания за магнезий и калий. Най-вероятно тялото ви просто няма достатъчно гориво за нормална мускулна функция.

Запомнете това движение: пръстите на краката към вас, петата далеч от вас. Това е най-бързото „лечение“, което винаги можете да имате със себе си.

Източник: rambler.ru    
Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

