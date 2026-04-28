Небивала демографска криза се разгаря в Германия

Р аждаемостта в Германия спадна до най-ниското равнище, откакто започва да се води статистиката през 1946 г., година след пълния разгром във Втората световна война.

Страната е изправена и пред все по-сериозни предизвикателства заради застаряването на населението.

През 2025 г. в Германия са родени около 654 300 деца, съобщи статистическата служба „Дестатис“. Година по-рано броят им е бил 677 117 или сериозен спад от 3,5%.

Нещо повече, за четвърта поредна година броят на новородените намалява.

В същото време броят на починалите през 2025 г. е бил около 1,01 милиона души. Така смъртните случаи са надхвърлили ражданията с 352 000, което е най-големият спад на населението в историята на Германия, като се изключат войните.

Тенденцията се дължи основно на две причини. Първата е сравнително малкият брой хора, родени през 90-те години, които сега навлизат във възрастта, в която най-често се създават семейства и деца. Втората е спадът на коефициента на плодовитост от 2022 г. насам.

Коефициентът на плодовитост измерва средния брой деца, които една жена се очаква да роди през живота си.

През 2024 г., последната година, за която има налични данни, около 19 милиона души в Германия са били на 65 или повече години. Това е приблизително 23% от населението.

За сравнение, през 1991 г. делът на хората над 65 години е бил едва 15%.

Назначена от правителството комисия по пенсионната система трябва да представи препоръките си за реформа на 30 юни.

Канцлерът Фридрих Мерц разтърси най-голямата социална демокрация миналата седмица, след като заяви, че държавната пенсия вече трябва да се разглежда само като „базово осигуряване“, което да бъде допълвано с други доходи.

Коментарите му предизвикаха силна критика от синдикатите и от лявоцентристката ГСДП, която управлява в коалиция с консерваторите на Мерц.

По-късно той уточни, че при настоящото правителство „няма да има съкращения на законовите пенсии“, но от думите му стана ясно, че е говорил за бъдеще, което изглежда неизбежно.