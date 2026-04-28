България

Условна присъда след смъртта на моторист във Варна

Шофиралата жена е признала вината си и всички факти и обстоятелства

28 април 2026, 20:42
В арненският окръжен съд призна за виновна 28-годишна жена за причиняване по непредпазливост смъртта на мотоциклетист, съобщиха от пресслужбат на съда. Делото е гледано по реда на съкратеното съдебно следствие. Жената е признала вината си и всички факти и обстоятелства, изложени в обвинителния акт.

Три години затвор за жена, прегазила 17-годишен младеж

Припомняме, че инцидентът стана на 30 май миналата година на кръстовище във Варна. Жената се е движила по бул. „Цар Освободител“ и е отнела предимството на мотоциклетиста. В хода на разследването са извършени огледи на местопроизшествието, назначени са и различни експертизи – съдебномедицинска, автотехническа, токсикологична и химическа. През следващите месеци близки и приятели на загиналия 25-годишен Александър Маринов неколкократно искаха за причиняване смърт на пътя да се налагат само ефективни присъди. 

Осъдиха дрогирания шофьор, убил Светомира

Присъдата, произнесена от Варненския окръжен съд, е „лишаване от свобода“ за четири години, като заради проведената съкратена процедура на разглеждане, те са намалени на две години и осем месеца, отложени с петгодишен изпитателен срок. Жената е лишена и от правото да управлява моторно превозно средство за пет години.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Апелативния съд във Варна.

Източник: БТА, Мила Едрева    
пътен инцидент мотоциклетист присъда
Последвайте ни
Йотова поиска нов модел на отношения между институциите

ОПЕК се разпада, ОАЕ напуска

Небивала демографска криза се разгаря в Германия

Тръмп: Иран ни информира, че е в

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

pariteni.bg
Един от най-грозните, но най-комфортни автомобили идва на българския пазар

carmarket.bg
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

За „Петрохан-Околчица”: Версията, че няма външна намеса, остава

България Преди 2 часа

Това потвърди Емил Дечев, след като стана ясно, че е намерена четвърта гилза

Първи избори в Газа след началото на войната

Свят Преди 2 часа

В Газа право на глас имаха около 70 000 души

Какво става край Гърция, серия земетресения и се засилват

Свят Преди 5 часа

При първите четири всяко беше по-силно от предишното

Рене Лакост

Невероятната история на „Крокодила“ Рене Лакост

Свят Преди 5 часа

От инженер по душа до тенис шампион: Рене Лакост промени спорта с 20 патента, първата метална ракета и машина за топки. Вижте историята на легендарния „Крокодил“, който превърна облог за куфар в модна империя за стотици милиони долари

„Мълчанието е тяхната сила“: Класация на най-потайните зодии

Любопитно Преди 5 часа

От зодиакални знаци, които думите често изпреварват, до абсолютните шампиони по дискретност – разберете кои представители на зодиака предпочитат да запазят мислите за себе си и защо това мълчание понякога е най-мощното им оръжие в живота

Витанов: Изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици

България Преди 5 часа

Вече тече подготовка по приемане на нов редовен бюджет

Всичко, което трябва да се случи, за да се срещнат Меси и Роналдо на Световното първенство

Свят Преди 5 часа

Меси и Роналдо са играли един срещу друг само два пъти на международно ниво

Къде сте живели в предишен живот? Датата на раждане разкрива

Любопитно Преди 5 часа

Вашият интерес към конкретно място надхвърля просто желанието да пътувате дотам или да научите повече за културата. Всяка държава, регион и град носи уникална духовна енергия. Тези места помнят какви са били някога и всички, които са живели там преди.

Мъж опита да насили жена на пешеходна алея в Павликени

България Преди 5 часа

Турист загина в Египет след ухапване от кобра по време на шоу

Свят Преди 5 часа

57-годишен мъж е издъхнал в болница, след като влечугото изпълзяло в панталона му по време на атракция в популярен курорт в Хургада

Зеленски заплаши Израел със санкции заради "откраднато" украинско зърно

Свят Преди 6 часа

Правителството в Киев подготвя пакет от санкции, насочен както срещу хората, транспортиращи зърното, така и срещу участниците в сделките от израелска страна

Подиграха съпругата на Пийт Хегсет заради евтина рокля от китайски сайт за бърза мода

Любопитно Преди 6 часа

Инфлуенсърка, самоопределяща се като „социалистическа светска дама“, предизвика вълна от възмущение, след като се опита да осмее Дженифър Хегсет за бюджетния ѝ избор на рокля от Shein за 42 долара за престижната вечеря на кореспондентите в Белия дом

Въоръжени грузинци, хванати с фалшиви паспорти в София

България Преди 6 часа

СГС е наложил на двамата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение

"Бронираната" бална зала в Белия дом може да промени сигурността на Тръмп

Свят Преди 6 часа

Визията на президента за разкошна бална зала на стойност 400 милиона долара, както и огромния военен комплекс под нея, срещна правни пречки

КС реши, че ще разгледа решението на НС за „Съвета за мир“ на Тръмп

България Преди 6 часа

Казусът е дали парламентът има право да задължи изпълнителната власт да внесе конкретен законопроект

,

Оливия Родриго превзе „Билборд“: Певицата оглави Хот 100 за четвърти път

Любопитно Преди 6 часа

23-годишната звезда превзе върха със сингъла "Drop Dead", оставяйки зад гърба си Ела Лангли и Бруно Марс. В Топ 10 на престижната класация място намериха още Джъстин Бийбър и изненадващо участие на виртуална група от хитова анимация

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Павел Иванов: Понякога е добре да слушаме жените си

Edna.bg

Черните куртки се изправят срещу звездните готвачи в Кухнята на Ада

Edna.bg

Премиър лийг токшоу (28.04.2026)

Gong.bg

Барселона не бърза с Ямал, целта е Мондиал 2026

Gong.bg

„Продължаваме промяната” и „Демократична България” решават на лидерска среща общото си бъдеще

Nova.bg

Гърция отлага изискванията за автомобилните аптечки

Nova.bg